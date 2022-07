A Xunta destina máis de 100.000 euros á unidade de atención diúrna especializada no alzhéimer que xestiona Afaga no Porriño

O centro conta con 24 prazas públicas financiadas pola Administración autonómica

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, acompañado do alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, salientou hoxe a importancia que teñen os coidados especializados para as persoas que padecen alzhéimer e outras doenzas neurodexenerativas. Díxoo durante a visita á unidade de atención terapéutica que a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Galicia (Afaga) xestiona no Porriño e á que a Xunta destina máis de 100.000 euros ao ano.

As persoas usuarias deste servizo, que se rexe mediante un convenio coa Xunta de Galicia, reciben coidados profesionais e asisten a obradoiros de estimulación da memoria, entre outras actividades. O Goberno galego financia 24 prazas nestas instalacións, ademais do servizo de transporte.

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria gabou o traballo de Afaga e garantiu que a Administración autonómica seguirá apoiando ás persoas que padecen este tipo de doenzas e aos seu familiares, co obxectivo de que poidan ter un maior benestar e calidade de vida.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando