A Xunta destina máis de 100.000 euros a dispositivos para a acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e de trata en Santiago, Ourense e Lugo

A Secretaría Xeral da Igualdade vén de asinar senllos convenios con Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela e de Ourense, así como coa entidade Aliad Ultreia para garantir o funcionamento dos seus dispositivos de acollida

Cáritas facilita aloxamento, tratamento médico e psicolóxico, e información e asesoramento legal ás vítimas; mentres Aliad Ultreia tamén presta atención formativa ou laboral, con recursos propios ou en colaboración con outras entidades



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través da Secretaría Xeral da Igualdade, vén de asinar convenios de colaboración con Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela e de Ourense, así como coa entidade Aliad Ultreia –emprazada en Lugo–, de cara ao mantemento de dispositivos para a atención e acollida de mulleres vítimas de explotación sexual e de trata. En total, a Xunta destina a estes acordos máis de 100.000 euros co gallo de financiar os gastos correntes de funcionamento destes dispositivos.

No que respecta a Cáritas, conta con senllos dispositivos en Santiago e Ourense destinados á atención integral a mulleres vítimas de explotación sexual e de trata nos que se lles presta acollida, axuda e asistencia directa. Co obxecto de garantir o seu funcionamento, o Goberno galego aporta 30.000 euros en cada caso, para que continúen a encargarse do servizo integral de atención, apoio, acollida e de recuperación ás vítimas, facilitando, cando menos, aloxamento, acceso a tratamento médico e psicolóxico, e información e asesoramento legal sobre servizos e programas.

Aliad Ultreia dispón en Lugo dun dispositivo de acollida destinado a facilitar un espazo onde as mulleres vítimas de explotación sexual ou en risco de sufrila, que buscan apoio para saír desa situación, poidan cubrir as súas necesidades básicas e contar con acompañamento nese proceso de saída, autonomía e reinserción sociolaboral. Nesa liña, a Xunta de Galicia aporta 45.000 euros para que poidan seguir facilitando non só aloxamento a estas mulleres, senón tamén acceso a atención educativa, psicolóxica, social, formativa e laboral, xa sexa por medio dos recursos propios da entidade como por medio da derivación e colaboración con outras entidades.

Cómpre sinalar que Galicia recoñece a trata de mulleres e de nenas como violencia de xénero, polo que poden acceder así á axuda económica mensual para as vítimas da violencia de xénero e aos os recursos de apoio xurídico, psicolóxico, social e de apoio á inserción laboral, entre outros. Como novidade, a partir de 2023, inclúense tamén como vítimas de violencia de xénero as de explotación sexual, polo que tamén poderán acceder a todos estes recursos.

A Xunta, ademais, ten vixente o primeiro Plan galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual 2022–2024, co fin de articular políticas que dean unha resposta integral e coordinada ás situacións de trata con fins de explotación sexual e contribuír á súa erradicación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando