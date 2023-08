A Xunta destina 2,4 M€ a apoiar accións de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos de calidade por agrupacións de produtores no mercado interior

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución destas subvencións, correspondentes á convocatoria de 2023 e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

das axudas da Consellería do Medio Rural para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior correspondentes á convocatoria de 2023. Estas achegas están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014–2020.

En total, nesta convocatoria son 68 as actuacións que son obxecto destas subvencións, por un importe global de 2.446.736 euros. Os fondos destínanse a apoiar a realización de accións de promoción, asistencia a feiras, organización de feiras así coma á elaboración de estudos de mercado ou á programación de xornadas divulgativas. Estas axudas teñen por finalidade incentivar as actuacións de información e promoción dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada.

Así, os beneficiarios son tanto os consellos reguladores de produtos con denominación de orixe e indicación xeográfica protexida e o da agricultura ecolóxica como asociacións de produtores. As subvencións concedidas oscilan entre o 30 e o 70 por cento do investimento realizado en cada acción de promoción.

