A Xunta destina 803.000€ aos quince concellos do Salnés e Caldas ao abeiro do Plan de mellora de Camiños rurais 2023-2024

O delegado territorial en Pontevedra, Luis López, informou desta resolución da Consellería do Medio Rural nunha visita de supervisión ás obras realizadas coa anterior convocatoria no vial Fenteira–Grobas, no Concello de Pontecesures, xunto ao alcalde, Juan Manuel Vidal



O Concello de Pontecesures recibirá este ano unha achega de máis de 45.000? e xa dispuxo, nos dous últimos exercicios, de case 100.000 euros máis ao abeiro deste programa de investimentos e doutros para a mellora de infraestruturas rurais en Toxa, Rial e Pontecesures



“A Xunta prevé inxectar máis de 800.000? nestas bisbarras para a mellora das súas pistas municipais de uso agrícola, o que é moi importante para facilitar a mobilidade interna e a destinada a estas tarefas do campo, e ademais este ano a partida consolida o incremento de máis do 20% aplicado o exercicio anterior”, sinalou o representante autonómico



A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, destina unha achega de 802.956 euros a prol dos quince concellos das bisbarras do Salnés e de Caldas ao abeiro do Plan Marco de Mellora de Camiños Rurais 2023–2024.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, informou desta resolución para as comarcas nunha visita a Pontecesures, onde supervisou as obras realizadas no vial entre as aldeas de Fenteira e Grobas grazas aos fondos concedidos coa anterior convocatoria na compaña do alcalde, Juan Manuel Vidal, e doutros representantes municipais, aos que confirmou que a dotación deste programa para o seu concello sitúase este ano en 45.491 euros, o que supón un lixeiro incremento con respecto ao exercicio precedente.

“A Xunta prevé inxectar máis de 800.000 euros nestas bisbarras para a mellora das súas pistas municipais de uso agrícola, algo que é fundamental para axudarlles a facilitar a súa mobilidade interna e tamén a destinada a estas tarefas do campo. Ademais, a aposta pola colaboración cos concellos volve saír reforzada, posto que se consolida o forte incremento de entre o 20% e o 30% aplicado o ano anterior”, sinalou o representante autonómico.

En concreto, a resolución da Consellería do Medio Rural destina 453.659 euros para a comarca arousá, que se distribúen en 58.273 euros para o Concello de Meis, 54.351 euros para Vilagarcía de Arousa, 53.489 euros para Sanxenxo, 52.114 euros para Ribadumia, 49.098 euros para Meaño, 48.863 euros para Cambados, 46.981 euros para O Grove, 45.570 euros para A Illa de Arousa e 44.920 euros para Vilanova de Arousa.

Respecto á bisbarra de Caldas, que recibirá globalmente 349.297 euros, o reparto de fondos do Plan de Mellora de Camiños Rurais outorga 56.513 euros ao Concello de Cuntis, 55.773 euros a Caldas de Reis, 54.205 euros a Portas, 49.020 euros a Valga, 46.746 euros para Catoira, os citados 45.491 euros para Pontecesures e 41.549 euros a Moraña.

Visita á mellora en Fenteira e Grobas

Na súa visita ao municipio de Pontecesures, o delegado territorial acudiu a supervisar as obras de pavimentación de camiños entre os núcleos rurais de Fenteira e Grobas, que foron executadas coa achega íntegra de máis de 45.000 euros do Plan Marco 2022–2023. Esta actuación consistiu na renovación do firme en diversos tramos desta pista, que se atopaban deteriorados pola antigüidade da capa asfáltica, a carga de tráfico e os efectos da meteoroloxía, e outras pequenas melloras.

Ademais, o Concello de Pontecesures recibiu nos dous últimos anos, ao abeiro deste programa da Consellería do Medio Rural e doutros plans para a mellora de infraestruturas rurais, unha contía global de preto de 100.000 euros, o que lle permitiu actuar en pistas de uso rural e agrícola nos citados lugares e noutros como Toxa, Rial e Pontecesures.





