A Xunta destina 68.000 euros á contratación de 22 desempregados como socorristas para vixiar as praias de sete concellos da área de Vigo

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, mantivo un encontro cos alcaldes do Val Miñor para informarlles das achegas do Goberno galego na contratación do persoal do servizo de socorrismo

Nigrán, 27 de maio de 2022.–

A delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández–Tapias, informou este venres das axudas do Goberno galego destinadas á contratación de desempregados como socorristas para a realización de tarefas de vixilancia das praias de sete concellos da área de Vigo. Segundo informou durante a súa comparecencia ante a prensa, as achegas totais superan os 68.102 euros e servirán para sufragar os custes dun total de 22 persoas.

A representante autonómica mantivo este venres unha xuntanza cos alcaldes da Mancomunidade do Val Miñor en Panxón (Nigrán), onde informoulles da nova convocatoria de axudas destinadas a contratar desempregados para o servizo de socorrismo das praias durante a temporada estival.

Fernández–Tapias explicou que dos 68.102 euros adicados á contratación, 21.770 euros destinaranse á tarefa de 7 socorristas e 1 coordinador nas praias de Nigrán e Baiona. Serán os concellos, a través da Mancomunidade do Val Miñor, os encargados de contratar ao persoal a través do Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG).

Ademais, o Concello de Moaña contará con 18.660 euros para contratar a outros 6 traballadores, Salvaterra de Miño terá 7.066 euros para 2 socorristas, e no caso de Mos serán 6.400 euros para dous socorristas máis. Por último, Salceda de Caselas disporá de de 6.400 para dúas persoas e Pazos de Borbén, de 4.092 euros e 2 socorristas máis.

A delegada sinalou que o Goberno galego coopera coas entidades locais para cubrir estes postos no verán, durante un período de dous meses. Precisou que son os propios concellos os que teñen a competencia para contratar persoal de vixilancia e salvamento que garanta a seguridade nas praias marítimas e fluviais.





