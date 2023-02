A Xunta destina 435.100 € a 18 pemes lucenses para implementar proxectos de dixitalización

O delegado territorial, Javier Arias, visitou as instalacións de A Vida 013, que está a introducir un sistema integrado de xestión para o mellor control de todas as operacións de produción e administración

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 6 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia destina 435.100 euros a 18 pemes lucenses para a incorporación de proxectos de dixitalización co apoio da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). O programa Dixitalización Industria 4.0 pretende impulsar a transformación da industria tradicional cara a modelos tecnolóxicos avanzados, favorecendo modelos de negocio diferenciais baseados na innovación e na tecnoloxía.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe no polígono industrial do Ceao as instalacións da empresa A Vida 013, unha das beneficiarias, que se dedica á realización de todo tipo de revestimentos, deseño de interiores e decoración. Conta con varios centros de traballo en Lugo, que acollen a arredor de 150 traballadores e traballadoras.

A firma está a implementar un sistema integrado de xestión para dar soporte aos procesos de compra, fabricación, distribución, facturación, requirimentos legais ou xestión contable. Deste xeito, logran un mellor control de todas as operacións.

Arias destacou o crecemento experimentado por esta empresa nos últimos anos e o feito de que “se apoie na innovación para continuar ampliando os seus horizontes e xerando postos de traballo en Lugo”. Neste sentido, lembrou que estas axudas do Igape “tratan de estender o impacto positivo da innovación baseada na transformación dixital a todas as empresas galegas, en especial ás pemes”.

12 das empresas beneficiarias teñen a sede social no municipio da capital, e as demais están situadas en Sarria, Rábade, Portomarín, Chantada, Begonte e Alfoz. Entre todas suman un investimento apoiado de 1,2 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando