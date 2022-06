A Xunta destina 400.000€ en apoio a seis proxectos de acción humanitaria no exterior

A resolución da convocatoria de axudas deste ano apoia iniciativas de seis organizacións non gobernamentais en Mozambique, O Salvador, Kenia, Marrocos, Honduras e na franxa de Gaza

Normal 0 false false false

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2022

A Xunta destinará 400.000 euros a financiar seis proxectos de acción humanitaria no exterior, tal e como se recolle na

da orde de subvencións deste ano da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE destinada a paliar as consecuencias ante as crises provocadas por seres humanos ou desastres naturais, así como reforzar a capacidade de resposta ante estas situacións.

Ao igual que na convocatoria do ano pasado, os proxectos das organizacións non gobernamentais beneficiarios das axudas e que se executarán neste ano tamén contribuirán a aliviar os efectos da covid–19, en especial nos países nos que os sistemas de saúde e o seu contexto económico dificulten poñer freo á pandemia.

As entidades beneficiarias desta orde son as organizacións non gobernamentais Farmacéuticos Mundi, Médicos do Mundo, Asemblea de Cooperación pola Paz, EntreCulturas Fé e Alegría, Solidariedade Internacional de Galicia e o Movemento pola Paz e o Desarme.

Os proxectos subvencionados permitirán levar a cabo intervencións en Cabo Delgado (Mozambique) para mellorar o acceso e a calidade aos servizos básicos de saúde da poboación afectada pola crise humanitaria no distrito de Montepuez. No caso do Salvador levaranse a cabo medidas coas que fortalecer a atención e protección integral a persoas en situación de vulnerabilidade por violencia, desprazamento forzado ou procesos de mobilidade humana. En Kenia, porase en marcha unha iniciativa co obxectivo de prestar atención integral á poboación refuxiada en asentamentos en Nairobi nun contexto de emerxencia de saúde pública e naturalización da violencia de xénero. Tamén se desenvolverá unha resposta ante secas recurrentes e a covid en seis comunidades do municipio de San Marcos Colón Choluteca, en Honduras. E na Franxa de Gaza prestarase atención médica de emerxencia a persoas feridas pola violencia.

Enténdense por proxectos de acción humanitaria aqueles destinados a salvar vidas, aliviar o sufrimento e manter a dignidade humana durante e despois das crises, así como a previr e reforzar a capacidade de resposta cando se produzan estas situacións.

Esta convocatoria enmárcase no cumprimento do IV Plan director da Cooperación Galega, prorrogado no 2022, no que se identifica a Axuda Humanitaria e de Emerxencia como un dos seus ámbitos estratéxicos. Igualmente, o Plan anual 2022 da Cooperación Galega recolle a convocatoria destas axudas.

A acción humanitaria inclúe a protección de vítimas, así como a provisión de auga, comida, saneamento, refuxio, atención sanitaria e outros tipos de asistencia, emprendidos a favor das persoas afectadas, para facilitar o retorno á vida normal e aos seus medios de vida e sustento; tamén incorpora a redución e prevención do risco de desastres.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando