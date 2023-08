As axudas buscan apoiar a creación, o reforzamento e o mantemento dos servizos lingüísticos, así como as programacións municipais

O prazo de xustificación das subvencións concedidas remata o 20 de outubro



A Xunta destina 350.000 euros á promoción da lingua galega en 68 concellos e agrupacións locais a través dunha convocatoria de subvencións ás entidades locais de Galicia para fomentar a prestación dun servizo lingüístico e promover a planificación e o desenvolvemento de programas de dinamización da lingua galega este 2023.

A convocatoria enmárcase nas accións de promoción do galego desde o ámbito local que desenvolve a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, entre as que destacan a Rede de Dinamización Lingüística, que integra máis de 200 entidades, e os programas e as iniciativas asociadas a ela.





