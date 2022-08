A Xunta destina 2,7M€ este ano á dotación de equipamento e en apoio ás actividades dos clubs e federacións deportivas da comunidade

O vicepresidente segundo visitou hoxe o Club Náutico Firrete de Pontedeume, unha das 97 entidades beneficiarias das axudas para a adquisición de equipamentos, nas que a Xunta inviste 700.000 euros

O Goberno galego inviste outros 2M? noutra convocatoria coa que financia o desenvolvemento de actividades deportivas por parte de clubs e núcleos de adestramento deportivos, así como de sociedades anónimas e seccións deportivas

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou esta mañá xunto coa delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, o Club Náutico Firrete, unha das entidades beneficiarias da orde de axudas para a adquisición de equipamentos deportivos destinados á clubs e federacións deportivas.

O Diario Oficial de Galicia

publica hoxe a resolución destas subvencións das que se beneficiarán 97 entidades, en concreto, 73 clubs e 24 federacións deportivas.

A Xunta destina a esta convocatoria 700.000 euros, aos que se suman outros 2 millóns de euros doutra orde dirixida ao desenvolvemento de actividades deportivas por parte de clubs e núcleos de adestramento deportivos, e de sociedades anónimas e seccións deportivas que, como anunciou tamén hoxe o vicepresidente segundo, se resolverán en breve. Polo tanto, o investimento total do Goberno galego en apoio aos clubs galegos acada os 2,7 millóns de euros.

Ademais destas dúas liñas de axudas, a Administración autonómica mantén o seu compromiso co deporte co patrocinio de eventos, de equipos e de deportistas de alto nivel.

A orde de subvencións para equipamento deportivo da

Xunta publicada hoxe achega aos clubs e federacións material específico destinado á participación en competicións deportivas oficiais ou á realización de adestramentos, material non específico como transporte ou equipamento de ximnasio e material sanitario.

No caso do Club Náutico Firrete, recibiu unha achega de 10.000 euros –a contía máxima por entidade– que se investirán na compra dunha embarcación, unha máquina elíptica, un desfribilador e unha caixa de primeiros auxilios.

No que se refire aos gastos subvencionables da outra orde para o desenvolvemento de actividades deportivas pendente de resolución hai dúas liñas de axudas, unha delas para os custos derivados da participación en competicións oficiais cun máximo de 10.000 euros por entidade. A outra liña, que é novidade neste ano, vai dirixida a sufragar os gastos correntes de núcleos de adestramento deportivo especializado, cunha contía máxima de 30.000 euros por beneficiario.

Entre os conceptos financiados inclúense, entre outros,

licenzas e seguros; as inscricións en competicións e os seus gastos de transporte, manutención e aloxamento nestes eventos; arbitraxes; aluguer de instalacións; así como

rodutos sanitarios, gastos de ambulancias ou relacionados coa prevención e a seguridade...

O vicepresidente segundo destacou a reciprocidade da Xunta co gran traballo que se está a facer no deporte galego e, neste caso, animou ao Club Náutico Firrete a seguir traballando por moitos máis éxitos deportivos para os que contarán co apoio da Administración autonómica. Nesta liña, Diego Calvo puxo en valor a importancia que estas axudas teñen para manter o excelente nivel competitivo de moitos dos clubs galegos, apoiar o deporte base, incrementar as canteiras dos equipos e garantir a súa continuidade.





