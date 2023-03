A Xunta destina 18.800 € a catro clubs deportivos de Monforte de Lemos para a compra de equipamentos

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe as instalacións do club de golf Río Cabe e do club de billar Templarios

Monforte de Lemos (Lugo), 30 de marzo de 2023

A Xunta de Galicia destinou 18.800 euros a catro clubs deportivos de Monforte de Lemos ao abeiro da última convocatoria de axudas para a adquisición de equipamento da Secretaría Xeral para o Deporte.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe dúas das entidades beneficiarias, o club de golf Río Cabe e o club de billar Templarios Pool. A primeira adquiriu coas axudas un cortacéspede e o segundo mesas de xogo, tacos e unha lámpada. No municipio tamén recibiron achegas o club Quicela de ximnasia rítmica e o grupo de espeleoloxía, montaña e aire libre "Val da Néboa".

Arias explicou que este programa de apoios sufraga a compra de material, que pode ser específico da modalidade deportiva ou de apoio (megafonía, vehículos...), e tamén material sanitario, como caixas de primeiros auxilios ou desfibriladores.

Indicou que esta é unha das principais liñas de colaboración co tecido deportivo que desenvolve a Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, xunto coas achegas para o funcionamento e desenvolvemento da súa actividade, que foi a primeira convocada este ano.





