A Xunta destina 181.000 euros a introducir enerxías renovables nos centros de saúde da Pastoriza, Riotorto e Navia de Suarna

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, lembra que tamén se investiron 1,4 millóns na central de biomasa para o complexo sociosanitario do barrio da Residencia

Explica que a área sanitaria de Lugo foi premiada o ano pasado pola organización Desafío Climático no Coidado da Saúde por favorecer este tipo de actuacións



A Pastoriza (Lugo), 9 de agosto de 2023

A Xunta

destinará 181.100 euros á incorporación de enerxías renovables nos centros de saúde de Riotorto, Navia de Suarna e A Pastoriza, segundo confirmou hoxe o delegado territorial de Lugo, Javier Arias, durante unha visita a este último xunto co xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, Ramón Ares.

O delegado explicou que estas actuacións forman parte dun investimento de 1,5 millóns de euros para dotar de caldeiras de biomasa a 11 centros de saúde galegos e de sistemas de aerotermia a outros tres. O contrato foi licitado hai uns días e o prazo de presentación de ofertas rematará o próximo día 22.

Este contrato materialízase a través dun acordo entre o Sergas e o Inega, dependente da Consellería de Economía, Industria e Innovación, que promove a través da Axenda Enerxética Galicia 2023 a integración de enerxías renovables en edificios públicos e facilita o seu cofinanciamento polo programa operativo FEDER Galicia 2017–2020, dentro da súa actuación de fomento das actividades asociadas ao ciclo de aproveitamento da biomasa térmica e outras tecnoloxías renovables na administración xeral da comunidade autónoma e no sector público autonómico.

Os centros de Lugo dotaranse de caldeiras de biomasa; contan cun orzamento de 59.600 euros para o de Navia de Suarna, 52.500 euros para o de Riotorto e 69.000 para o da Pastoriza.

Neste último instalarase un sistema de pellets de carga automática cunha potencia nominal de 64 kW e un depósito de inercia de 1000 litros, que almacenará enerxía para o circuíto de calefacción. A actual caldeira de gasóleo manterase como sistema auxiliar de apoio. Suporá unha redución do 94% do consumo de enerxía primaria non renovable e do 95% de emisións contaminantes de CO 2 . Nos outros dous centros a biomasa tamén sosterá o subministro de auga quente sanitaria.

Javier Arias destacou o esforzo que está a realizar o Goberno galego, e singularmente a Consellería de Sanidade, “para que as instalacións da Administración autonómica sexan modernas, eficientes e sostibles”. O Sergas aprobou en xuño a súa Estratexia de Economía Circular coa diminución do consumo de combustibles fósiles como unha das liñas de acción.

Ao respecto, o delegado lembrou que xa está construída a central de biomasa que atenderá as necesidades enerxéticas dos novos edificios proxectados pola Xunta no barrio da Residencia: o Centro Integral de Saúde, a residencia para persoas maiores, a aceleradora aeronáutica e a oficina de emprego e formación. A Consellería de Economía, Industria e Innovación investiu máis de 1,4 millóns de euros nesta obra.

Javier Arias subliñou que a sanidade galega “é unha referencia internacional na posta en marcha de accións para mitigar os impactos do cambio climático, utilizando a innovación e investindo nas súas instalacións para protexer ás persoas e ao planeta”.

Así, o pasado ano obtivo seis dos recoñecementos outorgados pola organización Desafío Climático no Coidado da Saúde –Health Care Climate Challenge–, de entre as 50 institucións de atención médica de máis de 15 países galardoadas. Un deles foi para a área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos polo seu compromiso coa instalación de enerxías renovables.

Entre as medidas destacadas figura o proxecto piloto Low Carbon no Hospital Lucus Augusti, que marca as actuacións de descarbonización de toda a rede sanitaria pública galega. Precisamente, este centro hospitalario foi galardoado na iniciativa “Os +10 Hospitais polo Programa de saúde de Glasgow” polo seu plan de xestión do carbono.





