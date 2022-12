A Xunta destaca a xornada de Pesca España como exemplo de altofalante da frota contra o veto á pesca de fondo

Rosa Quintana fixo fincapé na aposta de Galicia pola vía xudicial para frear esta prohibición e lembrou que o Executivo galego facilitou ao Goberno central e ao sector pesqueiro argumentos xurídicos e técnicos para reforzar os recursos que presentaron contra esta medida ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea



Ademais a Xunta intervirá como parte coadxuvante no recurso de anulación presentado pola Organización de Produtores Pesqueiros de Burela atendendo ás suxestións dos distintos asesores xurídicos consultados

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou hoxe en Vigo a importancia de iniciativas como a I xornada técnica Pesca España O peche de áreas mariñas vulnerables, un novo desafío para o sector pesqueiro, para alzar a voz da frota ante desafíos como o veto da Comisión Europea á pesca de fondo, unha medida que carece de rigor científico e que dista da realidade pesqueira. Nesta liña, a conselleira fixo fincapé na aposta de Galicia pola vía xudicial para frear esta prohibición.

Así o sinalou na clausura desta xornada, onde subliñou que, dentro desta aposta, o Executivo galego facilitou ao Goberno central e ao sector pesqueiro argumentos xurídicos e técnicos para reforzar os recursos que presentaron contra esta medida ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Ademais, engadiu, a Xunta intervirá como parte coadxuvante no recurso de anulación presentado pola Organización de Produtores Pesqueiros de Burela (OPP–7).

Isto, expuxo a titular de Mar, permitirá á Administración autonómica participar no proceso, responder aos argumentos da parte demandada –Bruxelas– e reforzar os da parte demandante, a OPP–7. Trátase dunha decisión que se realiza atendendo ás suxestións dos distintos asesores xurídicos consultados polo Executivo galego que aseguran que hai grandes posibilidades de que a Xunta sexa admitida a intervir como parte coadxuvante.

De feito, esta actuación realízase tendo en conta que o Estado é un actor privilexiado e ten moito máis fácil xustificar e fundamentar os prexuízos que lle causa como país membro. Nesta liña, a fórmula de acompañar ao sector é a máis oportuna para a intervención dunha comunidade autónoma, subliñou a conselleira.

Ademais a titular de Mar destacou o comportamento estanco da Comisión Europea á hora de establecer esta prohibición e a súa falta de vontade para corrixila. A isto engadiu que no 2023 continuará a incerteza, especialmente tras coñecer que os científicos do Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES) solicitaron máis tempo para formar un grupo de expertos que realice os informes científicos de cara a revisión do veto á pesca de fondo por parte da Comisión Europea. Nesta sentido, Rosa Quintana fixo fincapé en que Galicia seguirá traballando na defensa dos intereses da frota contra o veto á pesca de fondo, como vén facendo desde o principio.

Por último a conselleira agradeceu á Asociación de Organizacións de Produtores Pesqueiros Pesca España, presidida por Javier Garat, a organización desta xornada en Galicia e o seu papel para seguir fortalecendo os intereses do sector. Esta asociación é unha entidade de ámbito nacional recoñecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e é pioneira no ámbito da frota de altura.

