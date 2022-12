A Xunta destaca o traballo levado a cabo pola Asociación rural de desenvolvemento da ría Muros-Noia para contribuír a facer que Galicia sexa un destino máis sostible e competitivo

A Asociación conta cun dos Plans de sustentabilidade en destino dotado con 2 millóns de euros

O Plan de sustentabilidade ten como obxectivo facer un destino sostible e competitivo fomentando novos produtos centrados na gastronomía e no turismo activo aproveitando as condicións da ría para a práctica deportiva

O obxectivo perseguido é levar a cabo actuacións de impulso da sustentabilidade turística na súa tripla vertente: ambiental, socioeconómica e territorial, a fin de beneficiar aos destinos turísticos, aos axentes sociais e aos operadores do sector

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou o traballo levado a cabo polos concellos da Asociación rural de desenvolvemento da ría Muros–Noia para contribuír a facer que Galicia sexa un destino máis sostible e competitivo, no marco da visita ao miradoiro do monte da Muralla, beneficiario dunha das actuacións do Plan de

Nava Castro que estivo acompañada pola alcaldesa de Lousame, T

eresa Villaverde; da alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo; do alcalde de Porto do Son, Luis Oujo; e dos alcaldes de Noia e Outes, Santiago Freire e Manuel González, respectivamente, indicou que este

facer un destino sostible e competitivo potenciando recursos da zona, e fomentando novos produtos que axuden a desestacionalizar e diferenciar a oferta turística centrados na gastronomía e o turismo activo, aproveitando tamén as condicións da ría para a práctica deportiva.

Este proxecto, para o que se destinan 2 millóns de euros engloba entre outras actuacións, ademais das melloras no miradoiro do monte da Muralla, o reforzo da senda litoral da ría de Muros ? Noia, coa apertura de novos tramos caminables e ciclables así como zonas de autocaravanas e bicicletas. Potenciarase tamén o itinerario cultural a Santiago, apertura de tramos históricos en desuso, mellora de núcleos urbanos non litorais no itinerario (A Serra), a posta en valor e sinalización de recursos e a posta en valor do das minas de San Finx.

O obxectivo é implementar actuacións de impulso da sustentabilidade na súa tripla vertente: ambiental, socioeconómica e territorial,

a fin de beneficiar tanto aos ditos destinos turísticos, como aos axentes sociais e aos operadores privados do sector.

