A Xunta destaca o traballo da institución Padre Rubinos no apoio ás familias máis vulnerables

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, visitou hoxe as instalacións da entidade coruñesa

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, destacou hoxe o importante traballo que realiza a Institución benéfica e social Padre Rubinos no apoio ás familias máis vulnerables a través do seu centro de atención continuada, o albergue e o comedor social. Díxoo nunha visita ás instalacións desta entidade que atesoura unha traxectoria de máis de cen anos no ámbito da atención social.

O director xeral sinalou que a Xunta seguirá colaborando con Padre Rubinos, apoiando tanto o funcionamento dos seus centros como os seus programas, dirixidos á inserción sociolaboral e á inclusión residencial de persoas sen fogar De feito, o Executivo autonómico concedeu a esta organización achegas económicas por máis de 320.000 euros nas últimas convocatorias da orde de axudas para entidades de iniciativa social e a que se corresponde co IRPF.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando