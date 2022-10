A Xunta destaca o traballo das entidades e persoas voluntarias por unha sociedade mellor

O evento, co lema ‘Sementando voluntariado’, contou coa participación de diferentes organizacións

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, puxo hoxe en valor “o traballo das entidades e persoas voluntarias en facer que a nosa sociedade sexa cada día mellor”. Díxoo na celebración da II Feira do Voluntariado de Ames que durante toda a xornada se celebra nas instalacións do Pazo da Peregrina de Bertamiráns.

Cristina Pichel deu a benvida ás organizacións de voluntariado dos distintos ámbitos que participan neste encontro, do que salientou a importancia que ten como punto de encontro para compartir experiencias, programas e proxectos. Ademais, sinalou que “a nosa Comunidade é unha terra solidaria, chea de persoas dispostas a axudar de maneira desinteresada a quen máis o necesita ou a colaborar na difusión e conservación do amplo patrimonio cultural e natural que temos”. Neste sentido, apuntou que, na actualidade, o número de entidades de voluntariado dadas de alta no rexistro da Xunta supera o millar e disparouse o número de persoas voluntarias por riba das 50.000.

A Xunta de Galicia conta co seu propio mostrador na feira, con información sobre as distintas iniciativas e accións formativas que ten en marcha no eido do voluntariado. Ademais, o programa da feira inclúe obradoiros, música, exposición fotográfica e un encontro intercultural. Esta segunda edición desenvolvese baixo a lenda ‘Sementando voluntariado?.

Por outra parte, Cristina Pichel tamén participou este sábado nun encontro organizado por Down Galicia no albergue do Seminario Menor, en Santiago de Compostela. A finalidade desta xornada foi reunir a usuarios das entidades Down de toda Galicia e mozos sen discapacidade para compartir experiencias e desfrutar dunha fin de semana de cultura e ocio. Na xornada de hoxe os participantes escolleron entre facer un tramo do Camiño de Santiago ou un obradoiro de cociña.

A directora xeral de Xuventude rematou a xornada do sábado asistindo no Campus Norte da Universidade de Santiago de Compostela á ‘Liga Ceibarimas’, concurso de freestyle en galego que contou co apoio da Xunta a través do programa Iniciativa Xove.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando