A Xunta destaca o traballo do Comité Antisida da Coruña a prol da plena integración e a eliminación de prexuízos

O Goberno galego apoia o funcionamento do centro de acollida e de atención social deste comité, así como as súas actividades de formación

O director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, destacou esta tarde o traballo que realiza o Comité Antisida da Coruña (Casco) para favorecer a plena integración dos seus usuarios e seguir avanzando na eliminación dos prexuízos sobre esta doenza que aínda persisten na sociedade. Díxoo no acto organizado pola entidade con motivo do Día Mundial da Loita contra a Sida nas instalacións do Instituto Nacional de Educación Física (INEF) e que se desenvolveu baixo a lenda ‘Da supervivencia á calidade de vida’.

Arturo Parrado referiuse ao apoio económico que a Xunta de Galicia presta a este comité por medio da orde de subvencións a entidades e do programa de axudas con cargo ao IRPF, o cal supera nas últimas convocatorias o millón de euros. Estas achegas permiten, entre outras iniciativas, financiar o funcionamento do seu centro de acollida e de atención social continuada, así como levar a cabo accións de formación adaptada.

Algúns dos temas abordados no encontro foron ‘A estratificación e fraxilidade: Proxecto de calidade de vida PVIH’, que correu a cargo de Álvaro Mena, doutor no Hospital Universitario da Coruña ou ‘O deporte como ferramenta de inclusión: Carreira Ártabra’, que expuxo Carlos Atanes, presidente de Boxfit. Tamén participaron o presidente da Sociedade Galega Interdisciplinaria da SIDA (Sogaisida), Antonio Ocampo; Sonia Valbuena, de Casco Coruña; o responsable da Federación Galega de Atletismo, Isidoro Hornillos, e o decano de INEF Coruña, Rafael Martín.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando