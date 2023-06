A Xunta destaca a solvencia técnica e profesional dos informes periciais no eido xurídico

O director xeral de Xustiza participou na inauguración do ‘Congreso Internacional do Documento Escrito’, centrado na documentoscopia, a pericia caligráfica e a grafoloxía

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, participou hoxe na inauguración do Congreso Internacional do Documento Escrito, onde destacou a solvencia técnica e profesional dos informes periciais no eido xurídico. Para Tronchoni, a transcendencia social e económica dos documentos fai imprescindible avanzar en investigación e desenvolvemento no eido documental co obxectivo de favorecer as innovacións tecnolóxicas a prol da seguridade.

O director xeral referiuse á importancia da formación con iniciativas como o congreso organizado en Compostela pola Asociación Galega de Peritos Xudiciais e Forenses co apoio da Xunta, na que se combinan teoría e práctica a través dos relatorios e obradoiros previstos “cun plan formativo baseado nas necesidades observadas no traballo diario dos xulgados”.

José Tronchoni incidiu na necesidade de investir en coñecemento e de apostar pola formación como instrumento de xestión e adquisición de competencias para garantir a calidade na prestación dos servizos da Administración de Xustiza. Nesta liña salientou o esforzo constante que está a facer a Xunta a prol dun servizo moderno, dixital e máis áxil con iniciativas como o Plan de infraestruturas xudiciais ou o Plan Senda 2025 de dixitalización.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando