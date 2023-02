A Xunta destaca en Riós o potencial das axudas a proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos en aldeas modelo ou nas zonas de polígonos agroforestais

José González lembrou que a convocatoria de 2023 está dotada con algo máis de dous millóns de euros e que o prazo de solicitudes aínda está aberto

Riós (Ourense), 26 de febreiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado pola alcaldesa de Riós, Eva María Barrio, visitou esta mañá as obras levadas a cabo na praza do núcleo rural da aldea modelo de Pedrosa, neste municipio ourensán, ao abeiro da convocatoria de axudas para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos en aldeas modelo ou nas zonas de polígonos agroforestais. Alí, lembrou que a convocatoria deste ano 2023 –dotada con algo máis de dous millóns de euros– permanece aberta ata o vindeiro 2 de marzo para todos aqueles interesados.

Neste senso, José González sinalou que a través desta liña de subvencións búscase un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades rurais, incluíndo a creación e conservación do emprego. Desta forma, engadiu, a Xunta aposta pola recuperación e posta en valor das terras que rodean as aldeas modelo, á vez que se acondicionan os seus núcleos e se mellora así a calidade de vida dos seus habitantes.

No caso concreto de Pedrosa, o concello de Riós foi beneficiario dunha achega de 50.000 euros –correspondente á convocatoria de 2022– para acondicionar a praza do núcleo desta aldea modelo, cuxa superficie arredor do núcleo é de algo máis de 52 hectáreas, dividida en 922 parcelas de 164 propietarios.

Así, algunhas das actuacións subvencionables ao abeiro desta liña de axudas son a instalación, ampliación ou mellora de infraestruturas (alumeado, enerxía renovable) e equipamentos; a rehabilitación de espazos públicos e elementos patrimoniais; as obras de construción ou rehabilitación de edificacións de servizo público; a mellora de servizos asistenciais e culturais, así como a dixitalización de núcleos rurais e a implantación de e–servizos mediante tecnoloxías da información e a comunicación.

Nesta liña, o conselleiro puxo en valor a figura das aldeas modelo que se impulsa na Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Así, a través deste instrumento, conséguese recuperar terra abandonada ou infrautilizada de forma sustentable, creando actividade agrogandeira, fixando poboación e anticipándonos aos incendios forestais.

Precisamente, no municipio de Riós está o polígono de Pousada (93,89 ha) –que ten actualmente en exposición pública o seu parcelario, para que poida ser consultado polos veciños implicados, mesma situación na que se atopa o de Monterrei (22,44 ha)–. Tamén están os polígonos de Cualedro (64 ha) e Oímbra (21,76 ha), todos pertencentes á mesma comarca de Verín.





