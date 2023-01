A Xunta destaca Regal cerámica como exemplo do papel vertebrador da Artesanía de Galicia

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou hoxe en Viveiro as instalacións de RegalXunqueira, onde subliñou a importancia do sector artesán na dinamización cultural e económica



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou esta mañá as instalacións de RegalXunqueira, do artesán ceramista Alfonso Otero Regal, onde destacou que a traxectoria deste obradoiro é un exemplo do papel vertebrador da Artesanía de Galicia, e a importancia do sector artesán na dinamización cultural e económica.

Regal Cerámica, cuxa traxectoria se iniciou na década dos 70 e que celebrou en 2022 os 40 anos como obradoiro, vende as súas pezas en tendas especializadas e galerías de toda España, parte de Europa, América e Asia. A empresa ten participado en diferentes programas da Xunta de Galicia para impulsar a dixitalización e a modernización, o fomento da comercialización, ou a formación de aprendices.

Ademais, o complexo cultural e museístico RegalXunqueira, que hoxe coñeceu Francisco Conde, consolidouse como un referente para a cerámica en Galicia, tanto na súa aplicación utilitaria como na súa vertente artística.

Durante a visita, o vicepresidente primeiro apuntou que a marca Artesanía de Galicia, que engloba a 789 obradoiros que realizan 88 actividades artesanais diferentes, é recoñecida a nivel nacional e internacional como sinal de calidade, representando a innovación e a tradición que van da man no sector artesán galego.





