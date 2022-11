A Xunta destaca que os orzamentos de 2023 son solidarios, solventes e fonte de dinamización económica

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos interveu no Debate de Totalidade do Proxecto de Lei de Orzamentos de Galicia para 2023



Subliñou que estes presupostos achegan certezas aos axentes económicos e á cidadanía



As contas de 2023 ascenden a 12.620M? e son as máis altas da historia de Galicia



Reforzan con máis de 500M? cinco liñas de actuación prioritarias: apoio e protección das familias e das persoas; aforro e eficiencia enerxética; dinamización económica; protección do medio ambiente, loita contra a seca e o cambio climático; e fortalecemento dos servizos públicos



Ademais, reforzan o gasto social e os investimentos, volven baixar impostos e consolidan as rebaixas xa aprobadas



O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacou hoxe que os orzamentos do vindeiro ano son solidarios, solventes e unha fonte de dinamización económica.

Así o expuxo durante a súa intervención no Debate de Totalidade do Proxecto de Orzamentos de 2023 onde sinalou que estas contas achegan certezas aos axentes económicos e á cidadanía, algo esencial para favorecer o crecemento económico.

Neste sentido, o conselleiro subliñou que os orzamentos do ano que vén parten dun cadro macroeconómico sólido e contrastado, e contan co aval da Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Miguel Corgos afirmou ademais, que Galicia recuperará, xa a principios de 2023 e antes que a media de España, a riqueza prepandemia.

Os orzamentos de 2023

ascenden a 12.620 millóns de euros, os máis altos da historia de Galicia e nacen co obxectivo de axudar, protexer e acompañar ás familias que máis o necesiten e ás empresas na conxuntura actual. Ademais, son tamén uns presupostos de impulso, do impulso que Galicia necesita.

Un impulso baseado nunha política fiscal propia e previsible que aposta por baixar os impostos todo o posible; no reforzo constante e continuo dos servizos públicos, no endebedamento responsable e en máis reforzo no investimento produtivo.

Neste marco, os presupostos de 2023 reforzan un ano máis o gasto social, é dicir, a sanidade, a educación, as políticas sociais, e o fomento do emprego. Así, estes orzamentos inclúen o maior gasto social da historia da Comunidade que ascende a 9.368 millóns de euros (709 millóns máis que no vixente exercicio) para sanidade, ensino, políticas sociais e emprego.

Tamén inclúen un reforzo do investimento produtivo, de forma que o vindeiro exercicio, a Comunidade disporá de 2.772 millóns de euros para investimentos, un 8,5% máis que no 2022 co obxectivo de axudar a impulsar investimentos que aceleren a transformación do tecido produtivo, en especial, mobilizando os fondos europeos Next Generation, apoiando aos sectores produtivos estratéxicos, e fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, internacionalizado e sustentable.

Segundo explicou Miguel Corgos os orzamentos de 2023 tamén reforzarán con máis de 500M? adicionais cinco liñas prioritarias de actuación para acompañar a familias e empresas nesta conxuntura de alza de prezos e con medidas para impulsar a competitividade.

apoio e protección das familias e das persoas máis vulnerables; medidas de aforro e eficiencia enerxética; medidas de dinamización económica; medidas de protección do medio ambiente, loita contra a seca e o cambio climático; e finalmente medidas de fortalecemento dos servizos públicos autonómicos.

Estas cinco liñas están perfectamente encaixadas na planificación deseñada no Plan Estratéxico de Galicia 2022–2030, de feito, estes, serán os primeiros orzamentos en clave Galicia 2030 nos que se inclúan as prioridades dos eixos e obxectivos estratéxicos da folla de ruta trazada pola Xunta para esta década.

Durante a súa intervención, o conselleiro de Facenda e Administración Pública explicou que Galicia ten un modelo fiscal propio e previsible cunha senda propia desde hai máis dunha década. Neste sentido, subliñou que no 2023 as familias son o centro das políticas de loita contra a inflación mediante baixadas nos impostos.

Así, en materia de política fiscal, os orzamentos recollen unha serie de medidas para mitigar os efectos da inflación na renda dispoñible das familias e reforzar o impulso da reactivación económica.

No Imposto da Renda, defláctanse con carácter retroactivo a 1 de xaneiro de 2022 os tres primeiros tramos do IRPF e rebáixase por cuarta vez en nove anos o IRPF, neste caso, o tramo autonómico máis baixo para rendas máis modestas, que pasa do 9,4% ao 9%. Os cidadáns galegos aforrarán na declaración de 2023 unha media de 476? en relación ao que pagaban en 2009.

Por outra banda, Galicia será a primeira comunidade en equiparar a efectos fiscais as familias con dous fillos ás familias numerosas cunha dedución de 250 euros no IRPF. Tamén se duplica a dedución que se aplica ás familias numerosas co que a dedución das familias con tres fillos será de 500?, cun aumento doutros 250? por cada fillo a maiores.

Ademais, a Xunta seguirá a senda marcada para o Imposto de Patrimonio, e consolidará outras rebaixas xa aprobadas en anos anteriores como a baixada do tipo xeral no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Onerosas ata o 9%; os tipos reducidos para mozos, familias numerosas e persoas con discapacidade, o Programa de Impostos 0 no rural ou a eliminación do Imposto de Sucesións para o 99,9% das herdanzas directas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando