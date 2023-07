A Xunta destaca que a Indicación Xeográfica Protexida de viños “Terras do Navia” mellora e ampara a calidade e personalidade deste produto do agro galego

O conselleiro Miguel Corgos recoñeceu o labor dos produtores e viticultores da zona, así como da Asociación para a Defensa das Variedades Autóctonas e do Viñedo da Ribeira do Río Navia, que foron os promotores da iniciativa

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, puxo de relevo que con esta nova certificación de calidade acádanse as 37 figuras de protección para produtos galegos recoñecidas a nivel europeo



de 2023

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, acompañado polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, participou hoxe na presentación da nova Indicación Xeográfica Protexida (IXP) de viños Terras do Navia , que tivo lugar na localidade luguesa de Navia de Suarna.

No acto, o conselleiro quixo recoñecer o labor dos produtores e viticultores da zona, así como da Asociación para a Defensa das Variedades Autóctonas e do Viñedo da Ribeira do Río Navia –promotores da iniciativa–, aos que trasladou os seus parabéns e desexou toda clase de éxitos no futuro.

Nesta mesma liña, Miguel Corgos puxo tamén en valor a clara vinculación dos viños desta IXP co territorio, algo que –salientou– dá como resultado uns viños con calidade e personalidade propia. Ao tempo, o titular de Facenda e Administración Pública destacou o prestixio e recoñecemento do que goza o sector vitivinícola galego en xeral, dentro e fóra da nosa Comunidade.

Asemade, o conselleiro reafirmou o compromiso da Xunta con este eido en particular e co sector agroalimentario galego en xeral. Como exemplos dese apoio, mencionou iniciativas como a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia e a futura Lei da calidade alimentaria. Estas liñas de traballo apostan por un sector estratéxico non só para o noso agro senón tamén para o conxunto da economía galega.

Pola súa banda, o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, puxo de relevo que con esta nova certificación de calidade acádanse as 37 figuras de protección para produtos galegos recoñecidas a nivel europeo. Ademais, Cabarcos salientou a calidade destes viños elaborados con variedades tradicionais, tanto de tintos coma de brancos. E fixo fincapé na importancia de contar coa figura de protección que dotará estes viños de maior recoñecemento e promoción fóra das nosas fronteiras.

A xornada de hoxe contou, a maiores, coa mostra de diferentes viños das distintas indicacións xeográficas protexidas de Galicia, que xa suman con esta nova certificación cinco. Así, ademais da de Terras de Navia , trátase das IXP Barbanza e Iria, Betanzos, Ribeiras do Morrazo e Val do Miño Ourense . Ademais, neste acto celebrouse unha cata dos viños propios das Terras de Navia acompañados dun menú degustación de produtos galegos de calidade diferenciada.

A Indicación Xeográfica Protexida Terras do Navia abrangue o concello de Negueira de Muñiz e diferentes parroquias da Fonsagrada e Navia de Suarna. Actualmente conta cunha superficie de catro hectáreas, que está previsto que vaian en aumento. En total, son tres as adegas adscritas a esta zona, que comercializan o seu viño principalmente na veciña Asturias.

Os viños desta IXP elabóranse exclusivamente con uvas das variedades brancas Branco lexítimo, Albariño, Caíño Branco, Godello, Loureira, Treixadura e Torrontés. No que atinxe ás variedades tintas, están permitidas as seguintes: Albarín Tinto, Mencía, Merenzao, Brancellao, Caíño Tinto e Loureiro Tinto. Canto ás propiedades do produto amparado, distínguese por ser un viño fresco e suave en boca, limpo, brillante, con aromas francos nos que se aprecian as características propias da materia prima da que proceden, con gradacións alcohólicas moderadas, con aromas florais e de froitas e, finalmente, con boa e equilibrada acedume.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando