A Xunta destaca que Galaxy-Lab contribuirá a que a Cidade das TIC sexa un polo tecnolóxico e de innovación dixital de referencia

O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, acompañado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou as instalacións que albergarán esta infraestrutura da Cidade das TIC

Este centro de investigación e experimentación con vehículos aéreos non tripulados en contornas urbanas permite ampliar as capacidades do Polo Aeroespacial de Galicia e a aposta do Goberno galego por este sector







