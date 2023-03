A Xunta destaca que o decreto que regulará a carreira investigadora na administración galega é pioneiro no ámbito estatal

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, compareceu esta mañá no Parlamento de Galicia para explicar a futura norma

O proxecto de decreto, que pecha hoxe a fase de exposición pública, foi analizado con todos os axentes implicados co obxectivo de acadar o máximo consenso

Esta norma persegue dotar dun marco laboral estable e atractivo ao persoal investigador e ao persoal técnico de investigación ao servizo da Xunta de Galicia e dos seus entes instrumentais, contribuíndo así á retención e atracción de talento

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, compareceu esta mañá ante a Comisión 6ª do Parlamento de Galicia para informar sobre o proxecto de decreto que regulará o estatuto do persoal de investigación na Administración xeral da Comunidade e nas súas entidades instrumentais. Segundo apuntou Argerey, trátase dun estatuto pioneiro no ámbito estatal, xa que non existe ningunha outra Comunidade Autónoma que regule a carreira investigadora nos centros públicos. Tan só as Illas Baleares e Valencia posúen unha normativa que regula a carreira investigadora no ámbito exclusivo da sanidade.

A directora da Axencia Galega de Innovación informou de que a futura norma, que pecha hoxe o prazo de exposición pública a través do Portal de Transparencia, ofrece un marco profesional estable e atractivo garantindo a estabilidade laboral deste persoal, definindo unha senda de desenvolvemento profesional e mellorando e homoxeneizando as condicións laborais. Ademais, impulsa a actividade investigadora en Galicia ao fixar o marco para as contratacións futuras a través dun sistema que busca a excelencia.

Este proxecto de decreto –apuntou Argerey– responde ás demandas do colectivo de persoal investigador e dá cumprimento aos acordos unánimes do Parlamento de Galicia sobre o impulso da carreira investigadora. Para iso, aproveita a oportunidade que abre a reforma da Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación –que establece a necesaria estabilización pero non crea unha carreira– para regular desde o eido autonómico aspectos moi relevantes do réxime do persoal investigador que facilitarán a captación, retención e atracción de talento.

No seu proceso de redacción, o proxecto de decreto foi analizado con todos os colectivos afectados co obxectivo de recoller as características e singularidades de todos os centros e ámbitos sectoriais e acadar o máximo consenso ao redor da norma. Así mesmo, analizouse a futura norma con investigadores de referencia, colectivos representativos e organizacións sindicais.

Unha vez pechada a fase de exposición pública, a Xunta de Galicia analizará as achegas recibidas para valorar a oportunidade de incorporalas ao texto e continuará cos trámites administrativos requiridos. Finalmente, elevarase para a súa aprobación no Consello da Xunta e entrará en vigor tras a súa publicación no DOG esta primavera.

Este completo modelo de carreira investigadora, ademais de permitir a mellora das condicións do persoal de investigación e do persoal técnico, fortalecerá a investigación que se realiza nos centros públicos de I+D posibilitando consolidar as capacidades de Galicia en sectores estratéxicos como a biotecnoloxía, a saúde, as ciencias mariñas ou o agrogandeiro, entre outros.

Ademais, facilitará a mobilidade do persoal fomentando así a súa formación, a colaboración entre o tecido investigador e o tecido empresarial e o desenvolvemento de actividades empresariais por parte do persoal de investigación.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando