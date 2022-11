A Xunta destaca que Airbus, Babcock e Telespazio contribuirán á consolidación da BFaero e ao desenvolvemento dos proxectos participantes

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou en Lugo na xornada de benvida aos participantes na 4ª edición da Business Factory Aero



Esta convocatoria foi a que máis solicitudes recibiu, con 18 propostas, das cales foron seleccionadas 11: 8 galegas e 3 de Cataluña, Navarra e Uruguai, o que corrobora a aposta pola internacionalización e a captación e retención de talento no sector



Apunta que os obxectivos son maximizar as sinerxías entre a BFAero e o Polo Aeroespacial de Galicia e converter esta aceleradora nun referente na Unión Europea de innovación aberta e disruptiva



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, sinalou na xornada de benvida aos participantes na 4ª edición da Business Factory Aero que a visión, experiencia e coñecemento de Airbus, Babcock e Telespazio –os novos socios tecnolóxicos e industriais do Polo Aeroespacial de Galicia–, contribuirán á consolidación desta aceleradora e ao desenvolvemento dos proxectos participantes.

Conde salientou que os obxectivos son potenciar o ecosistema tecnolóxico do sector cun enfoque máis internacional; maximizar as sinerxías entre a BFAero e o Polo Aeroespacial de Galicia; garantir a consolidación desta industria coa captación de novos proxectos e favorecendo o crecemento dos apoiados en anteriores convocatorias; e converter esta aceleradora nun referente na Unión Europea de innovación aberta e disruptiva no sector.

Na nova edición desta iniciativa da Xunta colaboran, xunto coa Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), o Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia (CTAG), o Consorcio Aeronáutico Galego, e Gradiant, o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia. O responsable de Economía, Industria e Innovación da Administración autonómica sinalou que o seu apoio, xunto co dos tres novos socios tecnolóxicos e o que seguen prestando outras compañías de referencia no sector implicadas no proxecto, como Indra e Boeing, é vital para que a Business Factory Aero sexa a canteira de proxectos, empresas e startups que van marcar o futuro desta industria en Galicia e a súa proxección internacional.

Nas tres edicións que se celebraron ata o de agora participaron 19 empresas, 8 delas de nova creación; con 60 postos de traballo vinculados; e máis de 5 millóns de euros de investimento mobilizado a través dos diferentes proxectos.

A cuarta edición foi a que máis solicitudes recibiu, cun total de 88 propostas, das cales foron seleccionadas 11. Destas, 8 son galegas e 3 de Cataluña, Navarra e Uruguai, o que corrobora a aposta pola internacionalización e a captación e retención de talento no sector aeroespacial. Esta edición incorpora como novidade a fase de incubación, na que participan tres proxectos; ademais da de aceleración, con 5; e consolidación, con 3. Espérase que entre a cuarta e a quinta edición da aceleradora se invistan un total de 7,2 millóns de euros, co que se pretende dar apoio en total a 25 empresas do sector.

A BFAero será un importante apoio para o Polo Aeroespacial de Galicia, para o que se reservan nos Presupostos da Xunta do próximo ano un investimento de 27 millóns de euros, para proseguir coa despregadura de solucións e para seguir consolidando industria arredor desta iniciativa. Xa ten programados máis de 300 millóns de euros de fondos público–rpviados, pero aspírase a aumentar este investimento se finalmente o Polo ten encaixe no Perte Aeroespacial.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando