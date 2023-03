A Xunta destaca o potencial do Polo de emprendemento de Costa da Morte para xerar emprego e fixar poboación

O delegado da Xunta e a directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego participaron na xornada Potenciando o emprendemento, aproveitando os recursos locais: Canle de augas bravas de Dumbría, organizado polo Polo de emprendemento e apoio ao emprego Costa da Morte

Margarita Ardao lembrou que os polos desde o seu estreo, o ano pasado, xa apoiaron máis de 150 proxectos empresariais e celebraron máis de 500 sesións de titorización a futuros emprendedores

O obxectivo deste encontro foi fomentar o emprendemento a partir da potencialidade do proxecto da Canle de Augas Bravas de Dumbría

Dumbría (A Coruña), 10 de marzo de 2023

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou na clausura da xornada de traballo Potenciando o emprendemento, aproveitando os recursos locais: Canle de augas bravas de Dumbría , organizado polo Polo de emprendemento e apoio ao emprego Costa da Morte.

para a construción dunha canle de augas bravas debido ás características do río Xallas ao seu paso por este concello. A posta en marcha deste proxecto xeraría, ao igual que pasou noutros casos, diferentes oportunidades de emprendemento e ideas de negocio ao redor do mesmo. Para contribuír a este desenvolvemento analizouse no encontro a situación actual e elaboráronse posibles propostas de futuro.

O representante do Goberno autonómico explicou

tras meses de funcionamento, desde o pasado mes de outubro, este polo presta asesoramento na actualidade a 35 proxectos de emprendemento de 18 mulleres e 25 homes que están recibindo acompañamento

e adaptado ao estado no que se atope o seu proxecto empresarial. Dez deles atópanse na etapa Emerxer, catro na etapa Explorar, seis na de Executar e cinco na de Expandir.

Trenor lembrou que “este é o primeiro polo activo na provincia da Coruña e que desde esta sede en Coristanco presta servizo e apoio aos 29 concellos que conforman as comarcas da Barcala, Barbanza, Bergantiños, Fisterra, Muros, Noia, Terra de Soneira e Xallas”.

O delegado da Xunta destacou que con estes centros a Xunta de Galicia ofrecen unha rede unificada e coordinada, conformada por titores que acompañan desde o comezo e durante cada etapa ás persoas que inician a súa andaina empresarial, para que sexan quen de emprender en condicións de seguridade e para garantir que os seus negocios medren e se consoliden no tempo.

A directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, pola súa banda, convidou ás persoas asistentes a “aproveitar as oportunidades e recursos da Costa da Morte para

poñer

en marcha negocios viables que repercutan directamente na economía local”. Animou a empregar os servizos do Polo Costa da Morte con sede en Coristanco, como integrante da rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego que a Consellería de Promoción do Emprego está a despregar por toda a xeografía galega e que desde o seu estreo, o ano pasado,

xa apoiaron máis de 150 proxectos empresariais e celebraron máis de 500 sesións de titorización a futuros emprendedores.

Os polos constitúen unha das principais actuacións da estratexia de emprego de Galicia Xempre Contigo, que avoga por avanzar na consecución dun mercado laboral mellor, máis preparado e interconectado, no que o emprendemento no territorio resulta clave polos beneficios que reporta na poboación e nas contornas para xerar emprego e fixar poboación, rematou o delegado.





