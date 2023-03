A Xunta destaca o potencial dos Grupos de Acción Local do sector pesqueiro na dinamización do turismo e da economía do litoral

O hotel Bela Fisterra caracterízase por unha arquitectura responsable que conecta coas tradicións e arquitectura industrial do lugar, suma varios premios de deseño e contou cunha axuda pública de 200.000 euros



O GALP Costa Sostible, que ampara o proxecto, desenvolveu 67 das 661 iniciativas postas en marcha polos Grupos de Acción Local Pesqueiro entre 2016 e 2021



A conselleira do Mar, Rosa Quintana,

visitou hoxe o hotel Bela Fisterra, construído no marco dun proxecto apoiado polo grupo de acción local do sector pesqueiro (GALP) Seo de Fisterra Ría de Muros–Noia Costa Sostible. Alí enxalzou o papel dos grupos de acción local do sector pesqueiro na dinamización do turismo e a economía do litoral e puxo como exemplo deste feito ao hotel Bela Fisterra, que suma varios premios de deseño, algúns deles internacionais.

acompañada pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e tamén salientou a arquitectura responsable deste edificio que conecta coas tradicións e arquitectura industrial do lugar. De feito, esta infraestrutura ten forma de cetárea e tamén alberga exposicións divulgativas e eventos relacionados con Fisterra, o mar e a cultura vencellada a el. Ademais conta cunha pequena tenda onde se comercializan produtos do mar en conserva, procedente da actividade local e envasados na Costa da Morte.

Isto é unha mostra da vitalidade que os GALP aportan ás zonas costeiras, subliñou Rosa Quintana. Nesta liña sinalou que o proxecto do hotel Bela Fisterra contou cunha axuda pública de 200.000 euros (case o 40% do custo total) que favorece os fins da iniciativa. Entre eles a implantación dun aloxamento innovador, sostible, accesible e inclusivo, a promoción do Camiño Xacobeo ou a posta en valor dos recursos e atractivos de Fisterra.

O GALP Costa Sostible, que ampara este proxecto, levou a cabo un total 67 iniciativas das 661 que desenvolveron os Grupos de Acción Local Pesqueiro durante o período 2016–2021. De feito, dos 38 millóns de euros que destinou a Xunta a elas, arredor dun 18% (máis de 7 millóns) foron para este grupo, ao mesmo tempo que dos 470 empregos que se crearon en Galicia a tempo completo grazas a estas iniciativas 61 corresponderon a este GALP.

O hotel Bela Fisterra está construído sobre unha parcela con acceso directo á praia de Langosteira. Dispón de 16 habitacións con baño privado, 14 dobres e dúas cuádruplas, salón social e talaso na parte posterior da edificación, o que o converten nun hotel de dúas estrelas de categoría superior.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando