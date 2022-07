A Xunta destaca o potencial das antigas zonas carboníferas para impulsar iniciativas de industria sustentable, turismo ou enerxía renovable

O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, participou hoxe nunha mesa redonda celebrada en Oviedo no marco do Diálogo Político Anual da Iniciativa para as rexións carboníferas en transición

Na súa intervención destacou o potencial das zonas carboníferas para impulsar iniciativas relacionadas coa industria sustentable, o turismo ou a xeración de enerxía renovable que favorezan o desenvolvemento económico destes territorios.

Neste sentido, destacou a importancia de contar cun marco regulatorio estable e liñas de axudas e incentivos que permitan levar a cabo unha transición enerxética adecuada en todos os eidos: medioambiental, enerxético e económico. Así, subliñou o papel dos fondos dedicados á Transición Xusta e a necesidade dunha xestión e orientación adecuada dos mesmos, na que se teña en conta o emprego a manter e crear, a identificación de capacidades e oportunidades, así como as infraestruturas precisas para favorecer o desenvolvemento de proxectos.





