A Xunta destaca a posición de vantaxe de Galicia como destino para as competicións náuticas de primeiro nivel

A delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, e o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participaron na entrega de premios da 60ª Regata Rías Baixas que hoxe rematou en Vigo

Merelles puxo en valor o traballo do Club Náutico de Vigo á hora de situar ás Rías Baixas coma un dos epicentros do deporte da vela en España.



Vigo, 14 de agosto de 2023

En total, a competición contou con 600 participantes que hoxe se deron cita no Salón Nobre do Real Club Náutico de Vigo para a entrega dos 27 premios dunha competición que nesta edición cumpre 60 anos. A 60ª Regata Rías Baixas transcorreu en cinco etapas que permitiron que as embarcacións nas diferentes categorías sucaran as rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, cos portos de Vigo, Combarro, Sanxenxo e a Pobra do Caramiñal como referencia.

Neste sentido, o director de Turismo de Galicia, fixo fincapé no apoio que a Xunta lle da a este tipo de competicións deportivas, permiten abrir ás portas da comunidade galega ás competicións náuticas de alto nivel.

“O traballo deste Club ten sido, sen dúbida, fundamental á hora de situar ás Rías Baixas coma un dos epicentros do deporte da vela en España, o cal se transmite tamén ao resto de Galicia e nos beneficia a todos os que estamos implicados na promoción deste deporte como recurso turístico”, asegurou ao tempo que lembrou que moitos participantes descobren as bondades o noso territorio como destino turístico despois de participar nestas competicións, “incluso o Camiño de Santiago, que ten en Vigo un dos seus portos xacobeos”.









