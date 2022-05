A Xunta destaca o papel do xornalismo de opinión na formación de cidadáns libres nunha sociedade democrática

O vicepresidente primeiro en funcións, Alfonso Rueda, acompañado da delegada territorial en Vigo, Marta Fernández–Tapias, asistiu á entrega do VII Premio de Columnismo José Luis Alvite, da Asociación de Periodistas de Galicia, ao xornalista Javier Sánchez de Dios

Alfonso Rueda gabou o labor do xornalista pontevedrés e a súa traxectoria ao servizo dos seus lectores e oíntes



O vicepresidente primeiro da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, destacou o papel fundamental do xornalismo de opinión na formación de cidadáns libres nunha sociedade democrática. Foi no transcurso da entrega do VII Premio de Columnismo José Luis Alvite que a Asociación de Periodistas de Galicia outorgou este ano ao xornalista pontevedrés Javier Sánchez de Dios.

Alfonso Rueda, que asistiu ao acto acompañado pola delegada territorial de Vigo, Marta Fernández–Tapias, valorou positivamente que a entrega do premio coincida coa celebración do Día Mundial da Liberdade de Prensa, xa que ao seu entender, os columnistas e o xornalismo de opinión levan a cabo un papel fundamental na democracia como é o de “contextualizar e estruturar a información que lles chega aos cidadáns para que poidan facerse unha composición de lugar e crear unha opinión propia, o que lles axudará tamén a tomar decisións”.

Alfonso Rueda puxo en valor o premio creado pola Asociación de Periodistas de Galicia pola mestría do personaxe a quen homenaxean, o columnista José Luis Alvite, e pola profesionalidade da nómina de premiados á que agora se suma Javier Sánchez de Dios. Do xornalista pontevedrés, o vicepresidente primeiro en funcións destacou “a entrega coa que abordou toda unha carreira dedicada á información e a súa traxectoria ao servizo dos seus lectores e oíntes”.

