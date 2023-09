A Xunta destaca o papel tractor de empresas como Congalsa para que a industria galega do mar sexa innovadora, competitiva e un referente internacional

Alfonso Villares destaca que o sector vai seguir contando co apoio do Executivo galego para impulsar a súa actividade, unha estratexia que desde 2016 supuxo a concesión de máis de 100 M? en axudas ás pemes de transformación de produtos do mar

A Pobra do Caramiñal (A Coruña), 6 de setembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou hoxe as instalacións de Congalsa e coñeceu o seu proxecto Congals4.0 para avanzar na consecución da fábrica intelixente. Neste sentido, o titular de Mar salientou que esta empresa é un gran exemplo da aposta constante da industria de transformación de produtos do mar de Galicia pola innovación e por gañar en competitividade, o que a converte nun referente europeo e mundial e produce un efecto tractor nas empresas da súa contorna.

Nesta liña, o representante da Xunta asegurou que o sector vai seguir contando co apoio do Executivo galego para poder medrar a través de liñas de axudas como as destinadas desde 2016 ás pequenas e medianas empresas de transformación de produtos do mar. Estas achegas superaron os 100 millóns de euros, permitiron desenvolver preto de 400 proxectos de mellora das instalacións das empresas e supuxeron un investimento global de máis de 200 millóns de euros.

Alfonso Villares incidiu en que a Administración debe estar do lado do sector no día a día, como mostran estes apoios, pero tamén en situacións extraordinarias de dificultades como a alerta sanitaria pola covid–19 ou a guerra en Ucraína. Nesta liña, lembrou que, ao igual que no caso do coronavirus, a Xunta convocou recentemente axudas destinadas aos sectores da transformación e da comercializacións dos produtos do mar para compensar os maiores custos de produción das empresas polo conflito bélico.

Eses apoios, cun orzamento de 7,5 millóns de euros e dos que o prazo de solicitude aínda está aberto, pretenden compensar o gasto adicional no que incorreron entre o 1 de marzo e o 31 de decembro de 2022 polo encarecemento da enerxía, dos envases e embalaxes e de produtos necesarios para a fabricación como a fariña, o pan relado ou os aceites.

O conselleiro do Mar destacou a importancia de apoiar a un sector que xera riqueza e emprego alí onde está asentado e que está comprometido con Galicia e co seu desenvolvemento. Neste sentido, incidiu en que o proxecto Congals4.0 coloca a Congalsa nunha situación de privilexio, facéndoa máis flexible, competitiva e eficiente, cuestións clave para medrar nun mercado cada vez máis global.

Alfonso Villares, que estivo acompañado polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, e polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, animou aos responsables da empresa a seguir con esta liña de traballo. De feito, coincidiu co director xeral de Congalsa, Luis Miguel Simarro, en que se trata dunha compañía que aposta constantemente pola innovación e a mellora continua, tanto nos procedementos e procesos do traballo como á hora de lanzar ao mercado novos produtos e diversificar as liñas de negocio.

O titular de Mar salientou ademais o compromiso trasladado por Congalsa de darlle valor e comercializar o produto local e de proximidade nas plantas do grupo, o que vai en beneficio da contorna de fábricas como a que visitou hoxe, que é un motor económico da Pobra do Caramiñal, da comarca do Barbanza e do conxunto de Galicia.

Congalsa é unha firma de transformación de produtos do mar que conta con cinco plantas na zona do Barbanza para a elaboración de produtos rebozados, empanados, masas conxeladas e produtos naturais, entre outras elaboracións. Conta cunha traxectoria de máis de 30 anos no sector e cunha importante carteira de clientes tanto nacionais como internacionais.

O proxecto Congals4.0, posto en marcha por Congalsa co apoio do centro tecnolóxico Gradiant, contou cun orzamento de preto de 5 millóns de euros e unha axuda pública de máis de 2 millóns de euros para impulsar a transformación industrial da fábrica. As melloras introducidas permiten optimizar o proceso produtivo, a entrega a clientes, reducir custos e adaptarse máis rapidamente ao mercado mellorando a súa eficiencia.





