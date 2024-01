A Xunta destaca o papel que xoga a distribución á hora de promocionar e levar a calidade dos produtos do mar de Galicia á mesa dos consumidores finais

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, aproveitou a súa visita á peixería do Híper Gadis de Monforte de Lemos para destacar o importante papel que xogan as empresas da distribución alimentaria na promoción dos produtos do mar de Galicia. Así, sinalou que a través da capilaridade dos seus puntos de venda conseguen que a calidade e efectos beneficiosos sobre a saúde dos peixes, mariscos e conservas acaben chegando ao consumidor final nas mesas das familias e tamén por medio da oferta dos locais de hostalería.

Alfonso Villares visitou o establecemento acompañado por directivos de Gadis e coincidiu con eles na importancia de apostar por defender a imaxe e o bo nome dos produtos do mar de Galicia xusto nun momento no que o propio sector, a través das federacións de confrarías e da Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade) se está a desenvolver a campaña ‘Consume do noso’. Esta iniciativa pretende contrarrestar toda a desinformación e bulos que se lanzaron sobre os peixes e mariscos galegos, poñendo en valor a súa excelencia e a necesidade de que sexan parte da cesta da compra con fin de elevar a calidade de vida de quen deles se alimenta e, ao mesmo tempo, contribuír á sustentabilidade da cadea mar–industria de Galicia e as 50.000 familias que sustenta.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando