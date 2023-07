A Xunta destaca o papel do encontro de torneiros de Xermade como cita de referencia do sector en Europa

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, participou esta mañá na presentación do XXIII Encontro Internacional de Torneiros de Galicia, que se celebrará os días 15, 16 e 17 de setembro

Na programación deste ano incluiranse demostracións de profesionais de prestixio como Stewart Furini, Jean Claude Charpignon e Paco Boyero, así coma do torneiro galego Lolo Castro, gañador do Premio Traxectoria nos Premios Artesanía de Galicia

A Consellería de Economía, Industria e Innovación colabora na organización do XXIII Encontro Internacional de Torneiros de Madeira, que se celebrará en Xermade os días 15, 16 e 17 de setembro. A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, participou esta mañá na presentación deste evento monográfico que constitúe xa unha cita de referencia da tornería de madeira en Europa e que conta co apoio da Xunta desde o seu inicio.

Fabeiro destacou a relevancia deste evento ao que cada mes de setembro acoden profesionais de toda España e tamén doutros países europeos, como un espazo de intercambio e aprendizaxe para profesionais e afeccionados. Como en anteriores edicións, os torneiros convidados achegarán diferentes innovacións ao oficio do torneado da madeira que enriquecen a experiencia dos participantes no encontro.

No programa de actividades incluiranse demostracións de profesionais de prestixio que como Stewart Furini, especializado no traballo con policromía; Jean Claude Charpignon especializado en pezas torneadas moi ornamentais; Paco Boyero, que amosará como utilizar resinas no torno; e o torneiro galego Lolo Castro ?Premio Traxectoria nos Premios Artesanía de Galicia 2018? que amosará o torneado de pezas tradicionais con llerga.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando