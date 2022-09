A Xunta destaca o papel dos farmacéuticos como punto de referencia da cidadanía

Os profesionais de Farmacia, que en Galicia superan os 5.500 colexiados, celebran mañá o Día Mundial do Farmacéutico baixo o lema “A Farmacia, unida por un mundo máis saudable”



A Xunta aposta por continuar a colaborar cos catro Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, tanto na adopción de medidas, como no desenvolvemento regulamentario



A Xunta de Galicia quere poñer en valor o importante papel dos farmacéuticos e das oficinas de farmacia como punto de referencia da cidadanía, non só en relación coa atención farmacéutica que prestan, senón tamén co asesoramento, o consello e o apoio da atención que demandan os colectivos vulnerables, como pode ser o caso das persoas maiores ou dos pacientes crónicos.

Os farmacéuticos celebran mañá, 25 de setembro, o seu Día Mundial baixo o lema “A Farmacia, unida por un mundo máis saudable”. A efeméride promove e apoia o papel que do persoal farmacéutico na prevención de enfermidades, a promoción da saúde e o seguimento de tratamentos a nivel mundial.

A Xunta de Galicia destaca o traballo que desempeñaron os seus profesionais durante a pandemia provocada pola covid–19. Así, a colaboración do persoal farmacéutico, tanto de xeito directo como a través dos distintos colexios profesionais, foi de grande valor na prevención e educación para a saúde, tendo ademais un gran protagonismo na realización de cribados poboacionais e na detección de casos.

O labor do persoal farmacéutico, como experto do medicamento, vai máis ala da oficina de farmacia, co fin de aproximar de maneira plena o experto en farmacoterapia ao paciente. Así, actualmente o persoal de farmacia atópase incorporado nas institucións sanitarias facendo unha labor asistencial esencial, como é o caso da farmacia hospitalaria (farmacéutico especialista de hospital); ou ben dentro da estruturas de atención primaria, por medio dos farmacéuticos deste nivel asistencial, para garantir a continuidade asistencial e os resultados en saúde dos pacientes.

Este traballo, está a contribuír a alixeirar a carga de traballo dos profesionais médicos e, xa que logo, contribúe dun xeito significativo a optimizar e axilizar o funcionamento dos centros sanitarios galegos.

A Xunta salienta a importancia que posúe continuar a colaborar cos catro Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, tanto na adopción de medidas, como no desenvolvemento regulamentario. Así, aposta por formalizar todos os convenios e acordos de colaboración que sexan necesarios, para garantir á cidadanía un servizo farmacéutico de calidade.

No eido normativo, destaca o desenvolvemento regulamentario para a dispensación dos Sistemas Personalizados de Dosificación en Oficinas de Farmacia, o que foi unha das demandas máis reiteradas polo sector farmacéutico e mesmo polos pacientes.

Así mesmo, na actualidade estase a tramitar o proxecto de decreto de horarios, quendas de garda e vacacións das oficinas de farmacia; mediante o que se regulara estes ámbitos nas oficinas de farmacia establecidas na Comunidade Autónoma de Galicia. Este regulamento, elaborado co consenso dos catro colexios profesionais de farmacéuticos, ten como finalidade garantir á poboación unha excelente cobertura da rede de atención farmacéutica en todo o territorio galego.

Xunto co anterior, o departamento sanitario da Xunta tamén traballa en dar cumprimento ao artigo 7.2 da Lei de Ordenación farmacéutica de Galicia, que aborda os supostos especiais de entrega de medicamentos e produtos sanitarios a través dos servizos de farmacia hospitalarios, en aras de favorecer a continuidade asistencial e evitar o desprazamentos innecesarios dos paciente aos hospitais.

Outro aspecto a remarcar en relación co papel sostible dos farmacéuticos e das oficinas de farmacia, e tamén vencellado ao lema deste día mundial “A Farmacia, unida por un mundo máis saudable”, está no compromiso social e medioambiental no tratamento dos envases e dos restos de medicamentos a través dos puntos SIGRE. Estes puntos, que cumpren xa 20 anos, ofrecen á cidadanía un sistema cómodo e seguro para desprenderse dos medicamentos caducados ou que xa non necesitan, garantindo o seu correcto tratamento medioambiental, todo grazas ás oficinas de farmacia.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando