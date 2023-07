A Xunta destaca o papel dos empresarios galegos no exterior como embaixadores da Marca Galicia no mundo

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, participou na clausura do IX Encontro internacional de empresarios galegos no mundo que se celebra no Grove

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, participou hoxe no Grove na

clausura do IX Encontro internacional de empresarios galegos no mundo, onde destacou o papel dos empresarios galegos no exterior como embaixadores da Marca Galicia

Na súa intervención, Lorenzana agradeceu este labor e avogou por que Administración e tecido empresarial sigan traballando xuntos para facer fronte aos retos actuais da transición dixital e enerxética. Neste sentido, ratificou o compromiso da Xunta coa simplificación e axilización administrativa para ofrecer as máximas facilidades.

A conselleira tamén se referiu á internacionalización como parte fundamental da planificación económica do Goberno e lembrou que Galicia vive o seu mellor ciclo exportador, rozando os 30.000 millóns de euros en vendas ao exterior o ano pasado e co mellor cuadrimestre exportador da historia neste 2023. No caso da República Dominicana, país convidado, as exportacións acadaron os 49 M? en 2022 e os 18 M? ata abril deste ano, con 131 empresas operando neste mercado na actualidade.

Explicou que a Comunidade é a sexta con maior achega na industria, que os sectores estratéxicos están facendo un importante traballo no marco dos fondos europeos e que Galicia quere aproveitar ao seu favor os recursos naturais e as enerxías renovables a través da futura Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia. Lorenzana asegurou que os esforzos da Xunta están centrados en converter Galicia nun polo de atracción e de exportación de proxectos e de talento.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando