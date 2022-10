A Xunta destaca o papel dos Centros Especiais de Emprego como dinamizadores da inclusión laboral das persoas galegas con discapacidadade

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na xornada Contratación pública estratéxica e análise da eficiencia dos Centros Especiais de Emprego organizada pola Asociación Empresarial para a Discapacidade Intelectual e o Desenvolvemento de Galicia (Aedigal) na que puxo en valor o papel destas entidades da Economía Social como dinamizadoras da inclusión laboral das persoas con discapacidade e, polo tanto, do seu benestar.

Mancha defendeu a implantación de medidas como a reserva de contratos aos Centros Especiais de Emprego (CEE) na cultura administrativa, xa que, segundo destacou, cómpre poñer en valor as características destas entidades “vencelladas co territorio e cunha clara vocación pola inserción sociolaboral”. Aínda que Galicia fai esta reserva desde o ano 2010, a lexislación máis recente fixa nun 5% o importe global dos que se gardan aos CEE, algo que para a directora xeral reflicte “o compromiso firme da Xunta de Galicia coa Economía Social e a inclusión de persoas con discapacidade no eido laboral”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando