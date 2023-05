A Xunta destaca en Madrid a BFMedicines como exemplo de colaboración público-privada no descubrimento de fármacos

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou na XVI Conferencia anual de plataformas de investigación biomédica, onde tamén expuxo as accións do programa Ignicia para impulsar a chegada dos resultados da ciencia ao mercado

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou esta mañá na mesa redonda Estratexia para o fomento da colaboración en investigación preclínica no marco da XVI Conferencia anual de plataformas de investigación biomédica en Madrid. Argerey expuxo, neste marco, a iniciativa de innovación aberta e codesenvolvemento público–privado de descubrimento de fármacos Business Factory Medicines (BFMedicines) , posta en marcha pola Xunta de Galicia en colaboración coa Fundación Kærtor, a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) e as compañías farmacéuticas Janssen e Lilly.

da AECC ata as compañías farmacéuticas Janssen e Lilly co financiamento da Xunta de Galicia, e incorpora unha metodoloxía novidosa, máis rápida e económica, que xa fora testada na iniciativa Incubation Innovation in Drug Discovery (I2D2), a incubadora de descubrimento temperán de fármacos posta en marcha pola Xunta de Galicia, a Fundación Kærtor e Janssen en 2017.

Argerey destacou tamén a oportunidade que supón a colaboración entre Comunidades Autónomas no Programa de Biotecnoloxía Aplicada á Saúde, dentro dos Plans Complementarios de I+D+i do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado con cargo a fondos NextGenerationEU.

Ambas iniciativas, a Business Factory Medicines e a participación no Programa de Biotecnoloxía Aplicada á Saúde, inscríbense na Estratexia de Consolidación do Sector Biotecnolóxico en Galicia, que aspira a posicionar a comunidade como un polo de referencia neste sector.

Argerey destacou as amplas capacidades do ecosistema de biotecnoloxía en saúde galego e o esforzo realizado para favorecer o emprendemento, o crecemento e a atracción de empresas cara a Galicia. Por último, Argerey explicou o programa Ignicia Transferencia, da Xunta de Galicia en colaboración coa Fundación Barrié, que ten como obxectivo impulsar a transferencia do coñecemento xerado nos centros de investigación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando