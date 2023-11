A Xunta destaca en Lugo a importancia de educar en igualdade desde idades temperás na actividade Os Bolechas falan das familias

A secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, destacou hoxe ante un grupo de alumnos do CEIP Casás de Lugo, que participaron na actividade Os Bolechas falan das familias, a importancia de adoptar comportamentos igualitarios desde idades temperás e sinalou o apoio autonómico ás diversas tipoloxías de familias.

Esta actividade, que está a organizar a Asociación de Familias Monomarentais de Galicia (Fagamos), estase a realizar por diferentes colexios da xeografía galega no marco do Plan Corresponsables, co que a Xunta financia diferentes actuacións para apoiar a conciliación corresponsable das familias galegas. Así, a Administración autonómica colabora coas anpas, concellos, entidades de iniciativa social, universidades, federacións de mulleres rurais, bibliotecas, centros culturais, federacións deportivas e asociacións de familias de especial consideración para levar a cabo diversas actividades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando