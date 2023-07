A Xunta destaca a licitación este mes das 3 primeiras obras do novo hospital público da Coruña por máis de 60 M€ e a previsión de xerar máis de 900 empregos

O Goberno galego licita hoxe o contrato de redacción do proxecto construtivo e execución das obras dos accesos do ‘Novo CHUAC’, con 24,8 M? de investimento e un prazo ata o 8 de setembro para a presentación de ofertas



As obras inclúen a mellora da conexión coa AC–12, a construción dun anel perimetral e a conexión coa rede viaria municipal, a execución dun acceso provisional coa AC–10 para facilitar as obras e un aparcamento temporal con 195 prazas



O obxectivo é que o Hospital Público da Coruña teña uns accesos máis funcionais, sinxelos e integrados, que faciliten a entrada aos distintos servizos e ao aparcadoiro e o funcionamento do complexo durante as obras



A Xunta destaca a licitación neste mes de xullo das 3 primeiras obras do novo Hospital Público da Coruña, o Novo CHUAC, por importe de máis de 60 M? e a previsión de xerar máis de 900 postos de traballo.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, acompañados do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e do xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde, mantiveron esta mañá un encontro co persoal do CHUAC para explicar o deseño dos accesos con motivo da súa licitación.

Segundo informou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, a Plataforma de Contratos da Xunta recolle hoxe a licitación do contrato de redacción do proxecto construtivo e execución das obras dos accesos ao Novo Hospital Público da Coruña, nos que o Goberno galego investirá 24,8 M?. As empresas interesadas teñen de prazo ata o 8 de setembro para presentar as súas ofertas.

Ethel Vázquez lembrou que desde que comezou o traballo de planificación e deseño do Novo CHUAC, a Xunta tivo claro que, ademais de construír un gran hospital, debía de dotalo dos accesos axeitados para garantir a súa funcionalidade e evitar erros do pasado.

Pola súa banda, o conselleiro de Sanidade, subliñou que o Novo CHUAC "vai cambiar profundamente o modelo de asistencia sanitaria na Coruña", incidindo en que o complexo hospitalario coruñés contará con prestacións como a radioterapia, a medicina nuclear ou a área materno–infantil, que agora están noutros centros.

"Isto supón un desafío de integración asistencial pero tamén un desafío de integración estrutural e de integración urbana, pois esta zona vai recibir un fluxo diario aínda maior de pacientes e de profesionais", apuntou García Comesaña.

Os obxectivos dos accesos son mellorar o modelo actual e adaptalo ao proxecto do novo Hospital e á mobilidade da contorna, a través dun esquema sinxelo e entendible por todos os usuarios.

Ethel Vázquez explicou que para iso, en primeiro lugar, prevese mellorar a conexión do CHUAC coa rede viaria de alta capacidade a través da AC–12 ou avenida da Pasaxe. Indicou que a Xunta analizou ata 21 alternativas posibles de enlace e acabou asumindo a titularidade desa vía estatal, o que representa “un esforzo de xestión enorme para a Xunta”, afirmou.

A conexión coa AC–12 realizarase mediante un enlace tipo trompeta e unha glorieta de 41 metros de diámetro, procurando en todo momento a máxima integración na contorna e o mínimo impacto.

Esta actuación permitirá, ademais, optimizar os accesos ao Hospital San Rafael desde a AC–12 ou avenida da Pasaxe.

En segundo lugar, a conselleira detallou que se prevé con esta obra, a execución parcial da vía perimetral que dará acceso directo aos distintos servizos do hospital e conectará coa rede viaria urbana en diferentes puntos. Para entender a complexidade da actuación, apuntou que a configuración desta parte do anel perimetral do Novo CHUAC suporá a execución de 4 km de vías e 21 eixes diferentes.

E, en terceiro lugar, Ethel Vázquez sinalou que se prevé tamén a construción dun acceso provisional de saída cara á AC–10 durante a execución das obras para facilitar o seu desenvolvemento, así como a habilitación dun aparcadoiro tamén temporal ao oeste da rúa Curramontes con máis de 5.000 metros cadrados de superficie e 195 prazas de estacionamento.

Remarcou que a pretensión da Xunta é que o Novo CHUAC teña uns accesos “máis funcionais e sinxelos, integrados na rede urbana, que faciliten a chegada ao aparcadoiro e aos diferentes servizos do hospital e que aseguren, ademais, o funcionamento do complexo durante as obras”.

A conselleira destacou que esta configuración dos accesos permitiu reducir a 14 as parcelas privadas afectadas, sen tocar vivendas e preservando integramente a finca do Pazo de Guyllat.

Ethel Vázquez indicou que para a construción dos accesos é preciso dispoñer do espazo que actualmente ocupa o Hotel de Doentes, que será reubicado na Torre Polivalente –xa licitada o 10 de xullo por 35, 1 M?– e debe ser demolido. Por ese motivo, a Xunta licitará nos vindeiros días o contrato de demolición do Hotel de Doentes, cun investimento de 1,4 M?.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando