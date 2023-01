A Xunta destaca o labor conxunto coa inspección de traballo que permitiu transformar en indefinidos 488 contratos en 2022 na provincia de Lugo

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, e o director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), Demetrio Fernández, fixeron balance da actividade inspectora en Lugo, que creceu un 23,8% o ano pasado

Grazas ás actuacións, afloraron na provincia 518 postos de traballo somerxido e se abriron 78 actas por infracción no eido da saúde e seguridade no traballo

A Xunta coordina coa Inspección actuacións que se centran nos eidos da prevención de riscos e as relacións laborais



A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, e o director territorial da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS) en Galicia, Demetrio Fernández, mantiveron hoxe unha xuntanza para abordar as actuacións que ambas as dúas entidades desenvolven de xeito coordinado en materia de prevención de riscos, relacións laborais e igualdade na provincia de Lugo, que en 2022 se incrementaron un 23,8% e permitiron transformar en indefinidos 488 contratos temporais.

Tal e como se constatou no encontro, a Inspección levou a cabo na provincia un total de 8.987 actuacións en 2022, o 11% do total das despregadas na comunidade. De todas elas, o 5,7% (516) remataron cunha acta de infracción. En relación co ano 2021, a ITSS de Lugo incrementou en 2022 as súas actuacións nun 23,8% (+2.130) en todas as áreas.

No eido da seguridade e saúde laboral, leváronse a cabo 3.019 controis (o 33,5% do total das actuacións da Inspección en Lugo) para velar polo cumprimento da normativa, das que 78 remataron en actas de infracción. O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) traballa da man da Inspección en moitos destes casos.

As actuacións da Inspección na área de relacións laborais acadaron as 1.119 (o 12,45% do total). A través das mesmas establécese vixilancia de fraude na contratación e se incide no correcto funcionamento das empresas de traballo temporal, a incorporación de persoas con discapacidade ou a loita contra calquera tipo de discriminación. Tamén se persegue que non haxa problemas no pagamento dos salarios e se elabora un informe en materia de expedientes de regulación de emprego, tanto ERTEs como EREs.

Grazas á iniciativa inspectora, no ano 2022 transformáronse en indefinidos un total de 488 contratos de traballo temporais, dos cales 287 foron con mulleres (58,8%) e 201 con homes.

Os controis relacionados coa Seguridade Social, por outra banda, foron os máis numerosos, co 50% da actividade. Desenvolvéronse 4.502 actuacións na provincia que culminaron en 296 actas de infracción levantadas. Nas mesmas abórdase o pagamento correcto das cotas á Seguridade Social, a compatibilidade entre prestacións e se traballa na loita contra os falsos autónomos e outras irregularidades.

Loitar contra o emprego sumerxido e supervisar as autorizacións de traballo son dous dos obxectivos nos que a Inspección incide no capítulo de emprego e estranxeiría. Neste ámbito realizáronse o ano pasado na provincia de Lugo 185 actuacións (2% do total) das que 46 remataron cunha acta de infracción. Nas mesmas afloraron 518 persoas traballadoras na economía somerxida e 134 estranxeiros que estaban a exercer tarefas sen contar co correspondente permiso de traballo.

As 161 actuacións restantes puxeron o foco nas obstrucións á labor de inspección ou a escritos de alegacións que fan as empresas ás actas de infracción e outros informes.

A reunión mantida hoxe en Lugo enmárcase nos contactos informais que a Dirección Xeral de Relacións Laborais mantén cada ano coas catro inspeccións de traballo das catro provincias galegas co obxectivo de coordinar asuntos comúns e estreitar as relacións entre ambas as dúas administracións.





