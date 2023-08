A Xunta destaca o intenso labor de Santiago Llovo a prol da difusión e posta en valor do patrimonio marítimo galego

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Fisterra (A Coruña), 31 de agosto de 2023

O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, participou hoxe na presentación do libro A salga no fin do camiño. As fábricas de Fisterra , no que Santiago Llovo cataloga as plantas de salgadura das que quedan vestixios na zona co obxectivo de preservalos e poñelos en valor. O representante da Consellería do Mar enxalzou o intenso labor deste historiador–escritor para afondar nas orixes da actividade industrial marítimo–pesqueira dos distintos puntos do litoral de Galicia, unha actividade iniciada cos empresarios cataláns que impulsaron a salga da sardiña converténdose en precursores do que agora é a industria de transformación de produtos do mar da comunidade.

Antonio Basanta destacou a prolífica traxectoria de Santiago Llovo neste eido e o seu rigor documental, recorrendo en todas as súas obras a fontes de información moi diversas, algunhas delas incluso inéditas, que permanecían agochadas nos arquivos públicos. Ese traballo, dixo, contribúe a preservar toda esa información e poñela a disposición das vindeiras xeracións. Nesta liña, o director xeral animou ao autor a continuar con ese gran labor de recompilación pois concorda co compromiso da Xunta coa preservación do patrimonio marítimo–pesqueiro galego, que se materializa no Plan da Cultura Marítima de Galicia–Horizonte 2030.





