A Xunta destaca a importancia de que os talleres de vehículos aposten pola dixitalización e a formación para dar resposta aos avances no sector da automoción

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, mantivo esta tarde en Ourense un encontro coa Asociación provincial de talleres de reparación de vehículos

No mes de xuño lanzarase a nova convocatoria das axudas de dixitalización e Industria 4.0 do Instituto Galego de Promoción Económica



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Ourense, 30 de maio de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, acompañado polo delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, mantivo esta tarde un encontro coa Asociación provincial de talleres de reparación de vehículos (Atave).

Na xuntanza, Conde salientou a importancia de que os talleres de reparación de vehículos aposten pola dixitalización e a formación para dar resposta aos avances que se están a producir no sector da automoción, en eidos como a electrificación, a automatización, a redución de emisións e a seguridade a bordo. Neste sentido, no mes de xuño lanzarase a nova convocatoria das axudas de dixitalización e Industria 4.0 do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que desde a súa posta en marcha levan mobilizados máis de 50 millóns de euros e suman máis de 1.000 solicitudes, e á que podería acollerse Atave.

A Asociación provincial de talleres de vehículos de Ourense conta con 400 empresas asociadas que supoñen o total de talleres da provincia. Tal e como trasladaron desde esta entidade na reunión celebrada esta tarde, o reto do sector pasa pola modernización das súas instalacións, a dixitalización, a adopción de medidas de aforro e eficiencia enerxética para reducir o custo da electricidade, así como a formación axustada ás necesidades concretas de postos de traballo. Nestes obxectivos está a traballar a Xunta de Galicia con todo o tecido empresarial, poñendo á súa disposición diferentes programas de apoio á medida das súas necesidades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando