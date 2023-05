A Xunta destaca a importancia de que as persoas celíacas teñan unha oferta gastronómica variable e segura

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, asistiu hoxe á II Feira gastronómica sen gluten organizada por Acega

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, asistiu hoxe á II Feira gastronómica sen gluten que organizou a Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) no Hotel Oca Porta do Camiño. Jacobo Rey destacou a importancia do traballo que realiza esta entidade, que conta coa colaboración da Xunta, para que as persoas celíacas teñan acceso a produtos gastronómicos variados e seguros.

O evento contou coa participación de diferentes postos de comida sen glute de establecementos de toda a comunidade e dalgunhas marcas comerciais. Ademais, habilitouse unha zona gastronómica para desfrutar dun menú degustación totalmente apto para celíacos e a xornada incluíu actividades de ocio como showcookings, animación infantil ou actuacións musicais.

Normal 0 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando