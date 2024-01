A Xunta destaca a importancia de fomentar o deporte base para contribuír a unha mocidade saudable

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou esta tarde o Club Silva SD, onde sinalou o imprescindible labor en potenciar as categorías inferiores e inculcar valores á rapazada como a sensibilización sobre a igualdade

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2024

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitou esta tarde o Club Silva SD da Coruña, que conta coas modalidades de fútbol de campo masculino e feminino e de fútbol sala masculino. Xunto co seu filial Coruña Arcobo CF suma 700 licenzas distribuídas nun total de 46 equipos de distintas categorías. Diego Calvo destacou o traballo realizado polo club para fomentar o deporte base e puxo en valor que o primeiro equipo senior masculino que compite na 3ª RFEF sexa un dos máis lonxevos esta liga cun total de 11 tempadas consecutivas.

Tamén incidiu no “imprescindible” labor do club no fomento do deporte base a través dos equipos das distintas categorías, potenciando sobre todo as inferiores; coas actividades extraescolares nas que participa nalgúns centros educativos ou coas campañas que realiza para axudar a persoas con menos recursos e sensibilizar sobre a igualdade no deporte.

Fomentar o deporte base é precisamente un dos obxectivo do Bono Deporte da Xunta, do que poden beneficiarse integrantes de varios dos equipos do Club Silva SD, que teñan de 6 a 16 anos e coa licenza do club. Poden acollerse ademais á medida nenos e nenas destas idades que participen no programa Xogade.

Esta iniciativa pretende ademais axudar ás familias nos gastos derivados da práctica deportiva, tanto na compra de material como na realización de actividades deportivas, como a cota dos clubs, clases, monitores ou cursos. Cada neno ou nena recibe 120 euros para a adquisición de material e equipamento deportivo ou a realización de actividades deportivas, tratándose dun desconto do 80% nos gastos ata chegar a eses 120 euros para cada caso.

Cómpre lembrar que a descarga do bono pode realizarse ata o 29 de febreiro desde a web bonodeporte.gal. Unha vez recibido un SMS de validación, xa se pode activar e descargar nunha aplicación wallet o bono en formato dixital a través dun código QR

O desconto realizarase amosando o código QR no momento do pago nos establecementos comerciais e entidades deportivas ou prestadoras de servizos adheridos á iniciativa, que estarán identificados ademais cun distintivo da campaña.

A entidade accede á aplicación que, sobre o importe total, validará e calculará o prezo final co desconto. Deste xeito, a plataforma rexistra e desconta o bono e actualiza o wallet do cliente.

A cidadanía pode empregar tamén o enderezo electrónico bonodeporte@xunta.gal para trasladar as súas dúbidas e suxestións.





