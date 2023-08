A Xunta destaca a importancia de eventos como Abanca Pantín Galicia Pro 2023 para a proxección internacional de Galicia como referente do turismo deportivo

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado da delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, e da directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, participaron na presentación

A praia de Pantín acolleu esta mañá a presentación oficial da 36ª edición dunha das probas de surf máis importantes do calendario internacional

A Xunta destaca a importancia de eventos como

Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2023

para a proxección internacional de Galicia como referente do turismo deportivo.

elevancia deste certame, resaltando que se trata do único evento de Surf Profesional Internacional que se celebra en España.

Merelles incidiu na importancia de apostar por eventos deportivos de primeiro nivel coma este que permiten non só situar a Galicia como referente do turismo deportivo se non tamén avanzar no desenvolvemento dun modelo turístico sostible e de calidade.

Pola súa banda, a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, puxo en valor o respaldo do Goberno galego ao evento do que destacou non so a súa importancia a nivel deportivo, senón tamén turístico (dende 2016 é Festa de Interese Turístico de Galicia).

Aneiros eloxiou a “idea inicial” de quen concibiu o Pantín Classic hai xa 36 anos, “apreciando o que esta paraxe de Ferrolterra ten para ofrecer e creando este campionato en aras de dar a coñecer un deporte tan espectacular como este, conseguindo que se harmonizara na nosa cultura”, sinalou.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando