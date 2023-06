A Xunta destaca a importancia dos viños galegos como referentes a nivel nacional e internacional na clausura do salón Vinis Terrae

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e o delegado territorial da Xunta en Ourense puxeron en valor a importancia deste tipo de eventos como un escaparate para os viños galegos

Ourense, 6 de xuño de 2023

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, e o delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, clausuraron o X Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade Vinis Terrae e quixeron destacar a importancia de eventos coma este que serven de escaparate para os nosos viños.Os representantes da Xunta apostaron por seguir facendo viños de calidade que sexan un referente fóra das nosas fronteiras.

Precisamente, José Luis Cabarcos destacou os máis de 700 contactos internacionais para a comercialización dos viños galegos de calidade acadados ao longo destes días de certame. Iso, matizou, dá conta do peso que ten este tipo de eventos na promoción dos nosos produtos vitivinícolas.

Así mesmo, durante a súa intervención, o director puxo en valor varias normas –a vixente Lei de recuperación da terra agraria de Galicia e a futura Lei da calidade alimentaria– como pancas de crecemento e desenvolvemento do sector do viño de calidade galego, apoiadas polo traballo imprescindible de cada un dos consellos reguladores.

O Vinis Terrae reuniu en Ourense 60 expositores de adegas galegas con compradores nacionais e internacionais. Así mesmo, no espazo ocupado pola Consellería do Medio Rural estiveron presentes 12 empresas galardoadas na pasada edición das Catas de Viños, Augardentes e Licores Tradicionais. Pola súa parte, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria organizou varias actividades como as catas comentadas e un túnel do viño, augardentes e licores tradicionais de Galicia.

Ademais, este salón foi o escollido para a presentación da Plataforma Tecnolóxica do Viño na que participou o conselleiro do Medio Rural, José González. Esta nova ferramenta busca reunir a todos os actores do sector vitivinícola e busca impulsar unha estratexia común de I+D+I para este eido.





