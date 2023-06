A Xunta destaca a importancia dos cursos de idiomas que achegan a Galicia a estudantes de diversas nacionalidades

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro participou hoxe na clausura do curso internacional de “Español y el Camino de Santiago”, levado a cabo pola Universidade de Santiago de Compostela

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2023

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro,

participou hoxe na clausura do curso internacional de “Español y el Camino de Santiago”, levado a cabo pola Universidade de Santiago de Compostela, onde destacou a importancia do turismo de idiomas no noso territorio as

como o valor dos estudantes que acoden ao nosa comunidade como os grandes embaixadores da nosa cultura.

Así, destacou a directora de Turismo que gracias a este tipo de iniciativas, “iníciase un intercambio cultural que fai que Galicia se eleve como unha terra multicultural”. Os cursos Internacionais da Universidade de Santiago contan cunha longa e acreditada traxectoria, con máis de 70 anos de experiencia na organización de cursos de español.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando