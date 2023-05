A Xunta destaca a importancia da dixitalización no procedemento concursal

O director xeral de Xustiza participou na inauguración da Xornada Concursal ’20 anos da Lei’ organizada en Pontevedra pola Asociación Galega de Administradores Concursais

Pontevedra, 11 de maio de 2023

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, participou hoxe na apertura da Xornada Concursal 20 anos da Lei , organizada en Pontevedra pola Asociación Galega de Administradores Concursais co apoio da Xunta, onde salientou os avances producidos no procedemento concursal nas últimas décadas grazas á dixitalización. Así, referiuse ás distintas aplicacións tecnolóxicas creadas no eido xudicial e postas tamén a disposición dos economistas administradores concursais.

Para o director xeral, plataformas como LexNET, que permite o intercambio de información entre operadores xurídicos, InSide, para a recepción de expedientes mediante un localizador, ou Acceda, para achega telemática de documentación, contribuíron de xeito decisivo a que os profesionais poidan manexar a información precisa para a xestión concursal de xeito áxil e seguro. Nesta liña apostou por que os administradores concursais accedan tamén ao expediente dixital “como un profesional máis, que o é, da Administración de Xustiza”.

Por outra banda, José Tronchoni apuntou os cambios lexislativos como outra das vías que contribuíu a unha maior celeridade e seguridade xurídica no procedemento concursal, como a Lei concursal 16/2022, que fomenta “as reestruturacións empresariais cun enfoque preventivo e introduce o procedemento exprés nos concursos da microempresa”, entre outras novidades.





