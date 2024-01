A Xunta destaca a importancia da cooperación en materia de investigación e innovación entre as universidades do suroeste europeo

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistiu hoxe ao comité executivo da Conferencia de Reitores das Universidades e Institutos Politécnicos do Suroeste Europeo



Esta rede conta con case unha trintena de entidades de educación superior da Macrorrexión de Rexións do Suroeste de Europa (Resoe) que integra Galicia xunto a Asturias, Castela e León, Cantabria e as rexións Norte e Centro de Portugal



A Coruña, 9 de xaneiro de 2024

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistiu esta mañá xunto ao director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, á terceira reunión do comité executivo da Conferencia de Reitores das Universidades e Institutos Politécnicos do Suroeste Europeo (Crusoe). Nun acto previo ao encontro puxo en valor o traballo levado a cabo desde este organismo no que se refire á cooperación en materia de investigación e innovación por parte de universidades e centros de ensino superior de Galicia, Asturias, Castela e León, Cantabria e as rexións Norte e Centro de Portugal, territorios que á súa vez integran a Macrorrexión de Rexións do Suroeste de Europa (Resoe).

Así o asegurou antes da celebración do comité xunto co presidente da Crusoe e reitor da Universidade de Cantabria, Ángel Pazos; o vicerreitor da Universidade de Aveiro, João Veloso en representación do reitor Paulo Ferreiro; xunto co reitor en funcións da Universidade da Coruña e secretario de Crusoe, Julio Abalde. Na reunión participaron tamén como vogais do comité executivo de Crusoe representantes das universidades de Valladolid, Oviedo e Salamanca e, pola parte portuguesa, da Universidade de Trás–os–Montes e Alto Douro, en Vila Real

Segundo explicou Diego Calvo, a colaboración académica entre estas institucións tamén permite solucionar os retos de educación e excelencia universitaria da Resoe, promovendo a colaboración tecnolóxica, o intercambio de experiencias e boas prácticas, e a transferencia de coñecemento entre as universidades e o tecido empresarial. Na reunión de hoxe valorouse a creación das Bolsas Crusoe, un programa de bolsas de mobilidade dentro da macrorrexión Crusoe coas que fomentar a cooperación e o intercambio de recursos humanos entre universidades e institutos politécnicos da rede e empresas co obxectivo de fortalecer as relacións entre o sistema científico e tecnolóxico.





