A Xunta destaca a importancia da colaboración público-privada para enfrontar os desafíos do desenvolvemento sostible e a economía azul

O conselleiro do Mar puxo como exemplo o traballo desenvolvido polo servizo de Gardacostas na vixilancia, protección e loita contra a contaminación no medio mariño así como dos centros de investigación mariña galegos

Protecma creouse co obxectivo de das resposta as novas necesidades detectadas no ámbito da protección da costa e do medio mariño mediante a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico

O obxectivo da xornada celebrada no marca da asemblea anual da entidade é abordar os retos asociados á xestión dos residuos en portos identificando propostas de colaboración que permitan dar resposta estes desafíos

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, sinalou o apoio convencido do goberno galego á colaboración entre o sector público e o privado do sector marítimo como clave para conseguir enfrontar con éxito os desafíos do desenvolvemento sostible e da economía azul que permita conxugar os aspectos sociais e económicos coa protección ambiental. O titular de Mar fixo estas manifestacións na súa intervención telemática na inauguración da asemblea– xornada da

Plataforma Tecnolóxica para a Protección da Costa e do Medio Mariño (Pt–Protecma) baixo o

título Retos e oportunidades asociadas á xestión de residuos inorgánicos en portos.

Alfonso Villares puxo como exemplo aos centros de investigación mariña galegos como o intecmar, o CIMA ou o Cetmar –coordinador de Protecma– de cooperación entre o persoal investigador, o sector pesqueiro e o portuario. Unha colaboración que amosa o compromiso pola transferencia de coñecemento para conseguir cos esforzos de investigación teñan impacto na sociedade contribuindo ao desenvolvemento sustentable. Un traballo ao que tamén sumou a labor desenvolvida polo servizo de Gardacostas na vixilancia, protección e loita contra a contaminación no conxunto do litoral galego.

O responsable de Mar felicitou aos organizadores deste foro de colaboración público–privada creado no 2009 pola organización desta xornada na que abordaranse entre as entidades participantes aspectos de relevancia como os retos asociados á xestión dos residuos dos portos, compartiranse os resultados xerados en proxectos de colaboración e identificaranse iniciativas e propostas tecnolóxicas que sirvan para dar resposta a eses desafíos.

ten a súa orixe na Rede Tecnolóxica para a Prevención e Resposta aos Verquidos Mariños “PREVECMA”, creada no 2006, e ten como

finalidade desenvolver e implantar unha estratexia de investigación, desenrolo tecnolóxico e innovación dirixida á protección da costa e do medio mariño, mellorando do mesmo xeito a capacidade tecnolóxica e a competitividade das empresas e organizacións españolas que exercen a súa actividade neste ámbito , ao mesmo tempo que contribúe a cumprir a lexislación ambiental vixente e os convenios rexionais e internacionais subscritos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando