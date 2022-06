A Xunta destaca a importancia de apoiar o emprego inclusivo e ás cooperativas promovidas por persoas con discapacidade para acadar unha sociedade máis xusta

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, acompañada da directora de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, participou na xornada divulgativa sobre emprendemento cooperativo no ámbito da discapacidade organizada por In–RED e EspazoCoop

Sinalou que o modelo cooperativo favorece o emprego das persoas con discapacidade ao ser unha fórmula solidaria comprometida co emprego estable e a igualdade

A Xunta está a investir este ano 35 millóns de euros ao eido do cooperativismo e conta co Programa Emprega Discapacidade–Exclusión Social dotado de 40 millóns de euros



A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, destacou hoxe en Santiago de Compostela a aposta da Xunta pola economía social na xornada divulgativa Emprendemento cooperativo no ámbito da discapacidade organizada pola asociación empresarial IN–RED e EspazoCoop no marco das actividades que desenvolve a Rede autonómica Eusumo.

Toca sinalou no acto, no que estivo acompañada pola directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, que o modelo cooperativo favorece o emprego das persoas con discapacidade e apuntou que é unha fórmula solidaria comprometida co emprego estable, a igualdade e o medio rural á que a Xunta destina 35 millóns de euros.

Destacou a importancia de apoiar o emprego inclusivo e as cooperativas promovidas por persoas con discapacidade e, neste senso, puxo en valor o programa Emprega Discapacidade–Exclusión Social ao que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade destina 40 millóns de euros. A iniciativa inclúe sete programas entre os que destacou o de formación dual para as persoas con discapacidade intelectual, que combina actuacións de formación e incentivos ao emprego. De feito, a xornada de hoxe estivo dirixida principalmente a persoal técnico e aos aprendices dos centros especiais de emprego que participan nesta iniciativa financiada pola Xunta.

Toca fixo fincapé, para rematar, en que o modelo cooperativista antepón os beneficios sociais e colectivos á rendibilidade financeira; está comprometido coas particularidades do seu entorno; aposta por fixar poboación no medio rural, creando actividade económica e afianzando servizos; xera emprego estable, de calidade e resistente á crise; e actúa contra as desigualdades ao favorecer a redistribución de recursos e fortalecer a democracia institucional.

